Confirman cuatro años para un hombre al llegar al aeropuerto de Málaga con cocaína en los refuerzos de sus maletas

Archivo - TSJA Granada. Fachada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a más de cuatro años de prisión a un hombre por llegar al aeropuerto de Málaga con dos maletas en cuyos refuerzos había ocultos más de 700 gramos de cocaína. Así, se rechaza el recurso presentado por la defensa contra la sentencia de la Audiencia malagueña.

Los hechos sucedieron en octubre de 2025. El acusado había llegado al aeropuerto Costa del Sol de Málaga en un vuelo procedente de Casablanca (Marruecos) y anteriormente procedía de otro de Sao Paulo (Brasil), según se declaró probado por la Audiencia de Málaga y ahora confirma el alto Tribunal andaluz.

Agentes de la Policía Nacional del control de pasaportes acompañaron al hombre a recoger una maleta con refuerzos que "llamaron la atención en el escáner", y otro pequeño equipaje de mano, con refuerzos "parecían también más robustos y desproporcionados a los que correspondían a ese tipo de maletas".

"Tales refuerzos resultaron estar huecos" y lo que llevaba el acusado dentro era 453,30 gramos de cocaína en la maleta facturada y 258,60 gramos de la misma sustancia en la otra de mano; en total 711,90 gramos de cocaína, que "pensaba destinar, en todo o en parte al tráfico", con valor en el mercado ilícito de 42.820 euros.

Así, se condenó al hombre por un delito de tráfico de drogas de sustancia que causa grave daño a la salud a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, multa de 50.000 euros. Además, se ordenó el decomiso de la droga intervenida.

Contra esta sentencia, la defensa presentó un recurso que ahora el TSJA ha rechazado en su totalidad, al considerar, entre otros aspecto, que "es evidente que el hecho de viajar en avión procedente de Marruecos con destino Málaga con dos maletas que llevaban en su interior 453,30 gramos y 258,60 gramos de cocaína debe reputarse como un acto de favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de dicha sustancia".