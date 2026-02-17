El Congreso de Ciberseguridad de la Diputación de Málaga reúne a 400 profesionales de 75 ayuntamientos y de 95 empresas

El vicepresidente de Gestión Económica Administrativa de la Diputación, Manuel Marmolejo, ha inaugurado la jornada y ha hecho entrega de la Certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) a varios ayuntamientos de la provincia de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso de Ciberseguridad de la Provincia de Málaga, que organiza la Diputación este martes en el auditorio Edgar Neville reúne a 400 profesionales de 75 ayuntamientos y de 95 empresas proveedoras de servicios públicos para asistir a un programa de ponencias y mesas redondas en torno a los avances en ciberseguridad, la responsabilidad proactiva en materia de protección de datos y la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad.

El vicepresidente de Gestión Económica Administrativa de la Diputación, Manuel Marmolejo, que ha inaugurado la jornada, ha hecho entrega de la Certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) a los ayuntamientos de Cartajima, Coín, Nerja, Totalán y Villanueva del Rosario, que la han obtenido de la mano de la Diputación, y a los ayuntamientos de Fuente de Piedra, Sedella, Cútar, El Borge, Colmenar, Cuevas Bajas, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia e Istán, que lo renuevan tras obtenerlo hace dos años.

Marmolejo ha recordado que el Esquema Nacional de Seguridad es una normativa para garantizar la seguridad de la información en el sector público mediante el establecimiento de principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y monitorización.

Para su implantación en entidades locales, el Centro Criptológico Nacional puso en marcha el proyecto piloto Micro cENS en tres provincias españolas: Palencia, A Coruña y Málaga, cuya Diputación, a través de la Unidad de Seguridad de la Información, presta asistencia en esta materia a los 87 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. El proyecto arrancó en mayo de 2022, y en la actualidad ya 25 municipios los que cuentan con su certificado ENS gracias a la Diputación.

"Con la certificación en el ENS, la prevención y detección de errores humanos, la concienciación, las herramientas informáticas y la coordinación de un servicio de SOC, trabajamos para garantizar la protección de nuestros sistemas y nuestra información", ha destacado el vicepresidente. "La cooperación con todas las administraciones públicas y la colaboración de la empresa privada es clave para garantizar la ciberseguridad en nuestra provincia", ha añadido.

Manuel Marmolejo también ha destacado el papel de las empresas proveedoras de servicios públicos como piezas fundamentales para el funcionamiento de las instituciones, ya que actúan como socios estratégicos que permiten transformar el presupuesto público en servicios y bienes directos para la ciudadanía.

Representantes de estas empresas, junto a responsables y técnicos municipales, participan en las ponencias y mesas redondas de este lunes, en las que participan responsables del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), del Centro Criptológico Nacional (CCN), del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCC), de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), de la Policía Nacional, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Ctpda), de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), además de responsables y técnicos de los Servicios de Intervención, Tesorería, Presupuesto y Administración Electrónica, Informática y Telecomunicaciones y Seguridad de la Información de la Diputación de Málaga.

LA DIPUTACIÓN CON LA CIBERSEGURIDAD

A través del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, el ente provincial ofrece sus servicios y soporte a los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes en protección de datos y seguridad de la información, dotando a los consistorios de conocimientos y herramientas para reforzar la seguridad de los sistemas de información.

También acompaña y asesora a los municipios durante el proceso de adecuación a la Certificación del Sistema de Información en el Esquema Nacional de Seguridad, normativa de obligado cumplimiento para las administraciones públicas. Además, celebra jornadas formativas en ciberseguridad para técnicos y responsables municipales, emprendedores y pymes.