El Congreso Internacional de Periodismo cierra su edición en Málaga con un homenaje a la escritura de Umbral y Alcántara

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Periodismo Manuel Alcántara ha cerrado este miércoles en Málaga su duodécima edición bajo el lema 'Las fronteras del periodismo: IA, redes, información, análisis, narraciones'. El encuentro ha estado organizado por la Fundación Manuel Alcántara y la Diputación de Málaga, con la colaboración del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga (UMA).

Durante la segunda jornada del encuentro, la periodista Helena Pita ha reflexionado sobre el papel del periodismo cultural como una forma de "hablar de la vida misma". Pita ha destacado la importancia de ser testigo directo de la realidad, acudir a los lugares y mirar más allá de los encargos o de las historias obvias. "El periodismo cultural permite narrar desde la pasión y la curiosidad, y ser testigo en primera línea de los acontecimientos culturales", ha señalado.

Finalmente, ha defendido el auge actual del género documental gracias a las plataformas digitales, que permiten "profundizar en los contenidos culturales" y acercarlos a nuevos públicos.

Por su parte, el escritor Juan Tallón ha destacado que la columna es "un espacio de gran libertad, más literario que otros géneros", en el que el reto principal es encontrar la idea y "decidir desde qué mirada contarla". "Hace tiempo que decidí que no me interesa la actualidad, sino la realidad, porque es lo que permanece cuando pasa el ruido informativo", ha subrayado.

Ambos han coincidido en reivindicar el periodismo como arte de observar, capaz de ofrecer lecturas críticas y sensibles de la realidad, más allá de la inmediatez informativa. El debate ha estado dirigido por Ruth de Frutos, profesora de Periodismo de la UMA.

UMBRAL Y ALCÁNTARA

La jornada ha continuado con el coloquio 'Umbral. Alcántara. La espuma de los días', en el que han intervenido Manuel Llorente, director de la Fundación Francisco Umbral, y Amalia Bulnes, periodista cultural de El País y Canal Sur Radio, bajo la dirección del periodista Guillermo Busutil. Durante el encuentro se ha destacado la afinidad estética y vital entre Francisco Umbral y Manuel Alcántara, dos maestros del columnismo que convirtieron la escritura en una forma de vida.

Aunque finalmente Antonio Lucas no ha podido viajar a Málaga, ha querido participar enviando un vídeo en el que analiza la vigencia de ambos autores como referentes del articulismo literario. En este sentido, el periodista de El Mundo ha afirmado que "a pesar de sus estilos distintos", la ironía "sutil y andaluza" de Alcántara frente a la "aguda y medianamente sarcástica" de Umbral, compartían una concepción poética de la columna, que trascendía la actualidad. "Sus columnas permitían comprender la vida y la sociedad de su época con un lenguaje literario que sigue vivo hoy".

Los ponentes han resaltado la capacidad para trasladar a la prensa la riqueza expresiva de la novela y la poesía, y han coincidido en que ambos crearon un género propio donde pensamiento y estilo son inseparables.

Además, han apuntado también la huella que ambos dejaron en nuevas generaciones de articulistas, destacando los paralelismos entre los binomios Umbral-Raúl del Pozo y Alcántara-Manuel Vicent, herederos de una tradición que une ingenio, lirismo y mirada crítica sobre la realidad.

La sesión ha concluido con un acto de hermanamiento entre la Fundación Francisco Umbral y la Fundación Manuel Alcántara, formalizado por Manuel Llorente y Lola Alcántara, hija del poeta y vicepresidenta de la institución malagueña.

MÁS DEBATE

En la mesa de la tarde de este pasado martes, titulada "Globalización, crisis y las fronteras del periodismo", participaron Isaac Rosa, escritor y columnista en eldiario.es; Marta García Aller, periodista en El Confidencial y colaboradora en Más de Uno (Onda Cero) y en diversos programas de televisión; y Carlota Pérez, periodista de la sección de Internacional en ABC. La sesión estuvo moderada por Roberto López, periodista en 101 TV Málaga.

El debate giró en torno a las fronteras del periodismo en un contexto marcado por la saturación informativa, la crisis de confianza y los retos tecnológicos. Los ponentes reflexionaron sobre los límites entre lo real y lo irreal, la relevancia y el relato, y coincidieron en la necesidad de mantener la honestidad, la memoria y la imaginación como pilares del oficio.

Se abordaron también los condicionantes empresariales y económicos, desde la autocensura y la propiedad de los medios hasta la precariedad laboral y la falta de recursos para el periodismo internacional, que impiden realizar coberturas en profundidad.

La mesa concluyó con una llamada a derribar las fronteras del periodismo, entendidas no como límites de expresión, sino como compromisos con la verdad, la independencia y la responsabilidad profesional.

En la segunda sesión de la jornada participaron Mavi Doñate, corresponsal en París para Televisión Española y ex corresponsal de RTVE en Asia-Pacífico, y María Ramírez, subdirectora de eldiario.es y corresponsal internacional con base en Reino Unido. La mesa la moderó el periodista Agustín Rivera.

Ambas periodistas abordaron los retos del periodismo internacional, destacando la importancia de seleccionar historias relevantes, mantener una mirada propia y dedicar tiempo al reporterismo para aportar valor frente a la información superficial. También coincidieron en que la independencia editorial y el respaldo de la audiencia, ya sea a través de medios públicos o suscripciones, permite mayor libertad y rigor informativo.

Asimismo, debatieron sobre la adaptación a nuevos formatos digitales y redes sociales, destacando la utilidad de vídeos breves y podcasts para llegar a nuevas audiencias, sin renunciar a la profundidad ni al compromiso con la calidad periodística.