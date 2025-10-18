El Congreso de Periodismo Manuel Alcántara de Málaga aborda desde el martes las fronteras de la información en la era IA

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Periodismo Manuel Alcántara celebra los días 21 y 22 de octubre su decimosegunda edición con el lema 'Las fronteras del periodismo: IA, redes, información, análisis, narraciones'.

El encuentro está organizado por la Fundación Manuel Alcántara y la Diputación de Málaga y se llevará a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga, institución colaboradora, según han informado desde la fundación.

La cita, cuya entrada será libre hasta completar el aforo, reunirá a algunos de los nombres más destacados del periodismo nacional para abordar el impacto de la inteligencia artificial en la gestión informativa, y los cambios en la comunicación y la cultura periodística, han señalado a través de una nota.

El programa comenzará el martes 21 de octubre a las 10.00 horas con la inauguración oficial y dará paso a un diálogo entre Iñaki Gabilondo, figura clave de la radio (Cadena SER), televisión y medios escritos; y Sami Naïr, politólogo y sociólogo argelino-francés, experto en migraciones y codesarrollo, profesor y colaborador en medios como El País. La conversación estará dirigida por Guillermo Busutil.

A las 12.30 horas tendrá lugar la mesa 'Inteligencia artificial y redes', en la que participarán Patricia Ventura, doctora en Medios, Comunicación y Cultura (Universidad Autónoma de Barcelona), especialista en ética e IA aplicada a la comunicación; y Eva Herrero Curiel, doctora en Investigación de Medios (UC3M), profesora e investigadora en periodismo digital y las redes sociales con experiencia en diferentes medios de comunicación.

También estará Carmela Ríos, periodista experta en redes, periodismo móvil y desinformación; y moderará la sesión Bella Palomo, decana de la Facultad de Periodismo en la UMA.

Por la tarde, a las 17.00 horas, se abordará la 'Globalización, crisis y las fronteras del periodismo' con la participación de Isaac Rosa, escritor y columnista, colaborador de eldiario.es; Marta García Aller, periodista en El Confidencial que participa diariamente en 'Más de Uno' en Onda Cero y colabora en programas de televisión; y Carlota Pérez, periodista en la sección de Internacional del Diario ABC. El debate lo guiará Roberto López, periodista en 101 TV Málaga.

A las 18.00 horas, Mavi Doñate, corresponsal en París para Televisión Española y anteriormente corresponsal de RTVE en Asia-Pacífico con base en Pekín, galardonada con numerosos premios y reconocimientos; y María Ramírez, subdirectora de eldiario.es, corresponsal internacional con base en Reino Unido, cofundadora de Politibot y El Español, y excorresponsal en Nueva York y Bruselas para El Mundo, abordarán el tema 'La información europea' bajo la dirección del periodista Agustín Rivera.

El miércoles 22 de octubre a las 10.30 horas se celebrará la sesión 'El periodismo cuenta', con Juan Tallón, periodista y escritor, colaborador del programa 'A vivir' de la Cadena SER; Helena Pita, periodista y escritora con experiencia en TVE, concretamente en el programa 'Imprescindibles'; y Jacinto Antón, periodista cultural integrante de la sección de Cultura de El País y Premio Nacional de Periodismo Cultural 2009. Moderará Ruth de Frutos, profesora de Periodismo en la UMA.

El congreso se cerrará a las 12.30 horas con la mesa 'Umbral. Alcántara. La espuma de los días', que reunirá a Manuel Lorente, director de la Fundación Francisco Umbral; Antonio Lucas, periodista y poeta del diario El Mundo y colaborador en RNE y la Cadena SER, galardonado con el Premio Loewe en 2014 entre otras distinciones literarias; y Amalia Bulnes, periodista cultural de El País y Canal Sur Radio. La sesión estará dirigida por el periodista Guillermo Busutil.