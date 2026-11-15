Un congreso reflexiona en Málaga sobre lengua y literaria con la IA, interculturalidad y sostenibilidad social como ejes

Archivo - Cartel del 27 Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SIDLL) que se celebra a finales de mes en Málaga. - SIDLL - Archivo

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura (Sidll) celebrará a finales de este mes en Málaga el 27 Congreso Internacional que abordará la lengua y la literatura en los procesos de docencia, investigación, lectura, escritura y creación, con la Inteligencia Artificial, la interculturalidad y la sostenibilidad social como ejes.

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (UMA) acogerá del 25 al 27 de noviembre este congreso con 200 investigadores que participan en 170 comunicaciones, según ha explicado Inmaculada Clotilde Santos Díaz, codirectora del encuentro junto con Eugenio Maqueda, ambos profesores del departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte de la Universidad de Málaga.

Según ha destacado en declaraciones a Europa Press, se trata "tanto de compartir nuestros estudios como de aprender de estudios y proyectos de otros compañeros e intentar forjar relaciones o futuras colaboraciones". Los investigadores proceden de España y de países, como Chile, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argelia o Croacia; y "abarca más que la docencia", ha asegurado.

El congreso se celebra en un momento que invita a "repensar la enseñanza lingüístico-literaria", en un contexto marcado por la transformación digital y la IA, que genera oportunidades, pero también "desafíos"; la diversidad cultural y los retos de la sostenibilidad social, que requieres de enfoques inclusivos y que vincula estas materias a conceptos como la equidad y la justicia y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Santos Díaz ha asegurado que la inteligencia artificial está irrumpiendo en los estudios y proyectos de innovación e investigación; aunque ha incidido en los otros dos ejes del programa, porque "vivimos en sociedades lingüísticas y culturalmente distintas" y porque la sostenibilidad social "nos ayuda a reflexionar sobre cómo construir una educación más comprometida con las personas".

Ha explicado que "una innovación tecnológica adquiere verdaderamente sentido cuando, en nuestro caso, contribuye a mejorar los aprendizajes y ampliar las posibilidades y oportunidades de participación de toda la población o de todos los estudiantes, sea cual sea sus características", al tiempo que ha indicado que los tres ejes se pueden aplicar de forma complementaria o independiente.

También ha incidido en que el encuentro promueve el diálogo entre líneas de investigación y prácticas docentes afines, para lo que se ha organizado en bloques temáticos como son la IA y tecnologías emergentes; interculturalidad; Objetivos de Desarrollo Sostenible; educación bilingüe; didáctica de la lengua y la literatura en lenguas extranjeras o segundas lenguas; educación literaria; y multimodalidad.

Además, se han definido líneas orientativas de investigación e innovación, como son habilidades comunicativas orales y escritas; enseñanza del español como lengua extranjera en Primaria y Secundaria y la integración del alumnado migrante; investigación en las aulas; la literatura infantil y juvenil; formación del profesorado; didáctica de la traducción e interpretación en el ámbito educativo y plurilingüismo, entre otras.