Consejera de Economía cree que hay "compromiso" para mantener en Andalucía el "talento" de Ayesa aunque cambie su sede

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, durante la visita a las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga. A 08 - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha apuntado este jueves que cree que "hay un compromiso para que el talento" de la multinacional Ayesa "se quede en Andalucía" aunque la "sede social" de la empresa se traslada fuera de la comunidad tras la adquisición por parte de un consorcio vasco.

En una atención a medios durante una visita a las obras que se llevan a cabo en la cubierta de la Catedral de Málaga, la consejera andaluza de Economía y Hacienda se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas después de que el pasado 31 de diciembre se conociera que un consorcio formado por el Gobierno vasco, BBK, Kutxabank --a través de Indar--, y Teknei había formalizado la adquisición por 480 millones de euros de Ayesa Digital, uno de los grupos líderes en servicios digitales y soluciones tecnológicas avanzadas integrada en la antigua Ibermática.

Carolina España ha explicado que desde la Consejería que ella dirige no han estado "directamente tratando con la empresa Ayesa", como sí lo ha estado la Consejería de Industria, Energía y Minas que encabeza Jorge Paradela, pero en todo caso ha comentado que la citada compañía "es una empresa privada y ha optado por esa decisión".

Ha agregado además que la Junta de Andalucía cuenta con "una serie de fondos, fundamentalmente" del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través de la agencia Trade "para invertir" y "ayudar a empresas", pero ha apostillado que, "fundamentalmente, los fondos europeos son para pymes, empresas pequeñas y medianas", de forma que "para grandes empresas no se pueden utilizar los fondos europeos".

A la pregunta de si "hay algún compromiso" para que "la plantilla de Ayesa que hay en Sevilla permanezca" en Andalucía aunque el centro de decisiones de empresa se traslade al País Vasco, la consejera ha respondido que, por lo que le "ha parecido entender, hay un compromiso para que el talento se quede en Andalucía".

"Es verdad que la sede social se traslada, pero en principio parece que la idea es que los trabajadores y el talento se queden aquí en nuestra tierra", ha añadido en esa línea Carolina España al respecto.