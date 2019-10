La consejera de Igualdad condena asesinato machista de Dana Leonte, desaparecida en Arenas (Málaga)

Publicado 02/10/2019 14:31:40 CET

MÁLAGA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha condenado el presunto asesinato machista de Dana Leonte, desaparecida en la localidad de Arenas (Málaga) desde el pasado 12 de junio.

Este caso eleva a diez el número de víctimas mortales por violencia machista en lo que va de año en Andalucía y 46 en España. Las investigaciones señalan que en abril la joven había denunciado por coacciones a su pareja, que en estos momentos está en prisión provisional acusado de un presunto delito de homicidio.

No obstante, no existían denuncias previas ni la víctima había recurrido a los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia de Málaga, han apuntado a través de un comunicado.

Ruiz ha mostrado su "repulsa absoluta por este acto de violencia y asesinato machista", al mismo tiempo que ha transmitido a la ciudadanía andaluza "que vamos a trabajar firme y duro, con un compromiso inquebrantable desde la Consejería de Igualdad para luchar contra esta tragedia y esta lacra".

De igual modo, la consejera ha vuelto a reclamar la unidad de los partidos. "Lo que pedimos es consenso de todos los grupos políticos, que estemos unidos para luchar aún con más fuerza, con todos los medios disponibles, tenemos un Pacto de Estado importante que no podemos romper y que no quepa ninguna duda que desde el Gobierno de Andalucía y desde esta Consejería no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista".

El Instituto Andaluz de la Mujer pone a disposición de la familia el Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas Mortales de Violencia de Género, con el fin de ofrecer de manera gratuita e inmediata atención psicológica de urgencia al menor huérfano, la familia y el entorno más cercano.

Desde la contabilización de estadísticas de homicidios de mujeres por violencia de género en 2003, Andalucía acumula 203 mujeres y seis niños asesinados. En España el número de mujeres asesinadas asciende a 1.021 en los últimos 16 años.

Asimismo, según el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), referente al trienio 2016-2018 pone de manifiesto que en este periodo se han producido en Andalucía 25 asesinatos machistas, lo que supone un descenso del 28,57 por ciento con respecto a los tres años anteriores (2013-2015), cuando se contabilizaron 35 víctimas --diez mujeres más--.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales e Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer piden la colaboración de la ciudadanía para acudir a los recursos públicos ante cualquier señal de violencia de género que se detecte en su entorno: Teléfono de Información a la Mujer 900 200 999 o Teléfono 016.