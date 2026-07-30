Consejo regulador de Málaga apunta a una vendimia con una "excelente cosecha" y prevé unos 2,6 millones de kilos de uva

Imagen de un viñedo en la provincia de Málaga. - CONSEJO REGULADOR DE LAS DOP MÁLAGA/BOSCO MARTIN

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de las DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga ha señalado que la vendimia 2026 en la provincia apunta a una "excelente" cosecha y ha precisado que la estimación inicial se sitúa en torno a 2,6 millones de kilogramos de uva, "recuperando los niveles habituales de producción tras varias campañas complicadas".

Según han explicado a través de un comunicado desde el consejo, la campaña de vendimia de este año ha comenzado hace unos días y se presenta "con perspectivas muy favorables para el sector vitivinícola malagueño"

Han indicado que tras varios años marcados por la sequía y, más recientemente, por la incidencia del mildiu, el viñedo afronta esta cosecha "en unas condiciones especialmente positivas, tanto desde el punto de vista sanitario como productivo".

Desde el consejo regulador han precisado que las expectativas apuntan "a una calidad excelente o muy buena en las uvas destinadas a las DOP Málaga y Sierras de Málaga". Las condiciones climáticas registradas desde el otoño han sido determinantes para la evolución del cultivo.

Así, han precisado que las precipitaciones acumuladas han superado en torno a un 15% la media histórica, destacando especialmente las lluvias del mes de abril, que han permitido recuperar las reservas hídricas del suelo. Además, las temperaturas medias se han situado entre uno y dos grados por encima de los valores habituales durante todo el ciclo vegetativo.

Aunque las olas de calor y los episodios de terral registrados a finales de julio han provocado "un cierto estrés hídrico" y han limitado ligeramente el engorde de la baya en algunas zonas, estos factores "no han comprometido, por el momento, ni la sanidad ni la calidad del fruto", han expresado.

El estado fitosanitario constituye uno de los aspectos más destacados de la campaña. A diferencia del pasado año, la incidencia del mildiu ha sido prácticamente inexistente en toda la provincia gracias a unas condiciones meteorológicas más favorables y a la eficacia de los tratamientos preventivos.

"Las previsiones apuntan a una calidad de la uva excelente o muy buena, favorecida por un correcto desarrollo de la masa foliar y unas temperaturas nocturnas que están permitiendo una maduración lenta y equilibrada", según han indicado desde el consejo regulador.

EL régimen de temperaturas y precipitaciones ha propiciado el adelanto en aproximadamente una semana la vendimia, que ya ha comenzado de forma puntual en las zonas más tempranas, como la Axarquía el 24 de julio; y la zona Norte el 27. Se irá generalizando hasta la primera quincena de agosto al resto de la provincia, retomando un calendario de recogida más habitual que en años anteriores.

Desde el consejo regulador han recordado que estas previsiones corresponden a la situación actual de la campaña y que la evolución meteorológica de las próximas semanas será determinante para confirmar las expectativas iniciales.