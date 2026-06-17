El consejo sectorial de Movilidad aborda los avances en materia de movilidad sostenible

Imagen de la celebración del consejo sectorial de Movilidad de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha celebrado este miércoles, 17 de junio, una nueva sesión del consejo sectorial de Movilidad de la ciudad. Durante el mismo, se han abordado los avances en materia de movilidad que ha experimentado Málaga desde la última reunión, que tuvo lugar el pasado mes de julio.

En el primer punto del orden del día se ha acordado la creación de una mesa de movilidad aeroportuaria, a petición del Aeropuerto de Málaga, cuyo objetivo será abordar de forma coordinada los distintos aspectos vinculados a esta infraestructura junto al resto de operadores y administraciones públicas --Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Renfe-- con competencia en los transportes que conectan el aeropuerto con el resto de la ciudad.

También se ha expuesto la información relativa al despliegue de nuevas infraestructuras ciclistas en la ciudad. A día de hoy Málaga cuenta con más de 60 kilómetros de carril bici segregado del tráfico.

En este sentido, han recordado que durante este último año se han añadido diez nuevos y está previsto que se inicien las obras de tres nuevos tramos en los próximos meses, de los ocho proyectos que se encuentran en redacción.

Por otro lado, también se ha convocado la mesa de debate de distribución urbana de mercancías y transporte pesado, que tendrá lugar el próximo 24 de junio, en la que se presentará el Plan Director de Distribución Urbana de Mercancías (DUM), que ha elaborado el Consistorio, a través del Área de Movilidad, en coordinación con la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) para la mejora de la DUM en la ciudad.

En relación con los avances en el sector del Taxi, se ha dado cuenta del plan municipal para la mejora de este servicio. En este sentido, han recordado que el Ayuntamiento ha creado 60 nuevas licencias de taxi accesible y ha iniciado los trámites para la redacción de una nueva ordenanza que mejorará la calidad del servicio que se presta, especialmente a las personas con movilidad reducida.

Asimismo, se ha dado cuenta del proceso ya iniciado por el Ayuntamiento para la creación del sistema público de préstamo de bicicletas eléctricas, cuyo reglamento está en tramitación. Por último, se han convocado las mesas sectoriales de trabajo para continuar avanzando en estas materias.