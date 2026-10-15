Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga dona material operativo y de rescate a bomberos de Ucrania

Donación de material por parte del Consorcio Provincial de Bomberos al cuerpo de bomberos del parque de Chugiv (Ucrania). - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga ha realizado una donación de material operativo y de rescate destinado a los bomberos del parque de Chugiv (Ucrania), zona que se encuentra en una zona próxima al frente de guerra.

Entre el material donado hay 15 chaquetones y cubrepantalones, 15 pares de botas, 12 arneses de rescate en altura, 12 cintas absórbicas anticaída, cinco trajes de agua, nueve protectores auditivos, una camilla espéleo, una tabla de extracción, cuatro bicheros, así como cuatro batefuegos.

El CPB también ha donado un maletín para riesgos eléctricos, dos cajas de equipos de protección nivel 2, seis paquetes de bagas cortas y largas, cinco maillones ovalados, 14 anillos de cinta, una caja de mascarillas nivel 1; un trípode de rescate, un triángulo de evacuación y varias herramientas manuales como mazos, azada, palas, rastrillo, serruchos, sierra de arco y cizalla.

La entrega se ha realizado en la sede de la asociación Maydan en Málaga, entidad que coordina el envío del material a Ucrania y que mantiene una colaboración activa con servicios de emergencia del país.

El equipamiento será trasladado al parque de bomberos de Chugiv, situado en una zona próxima al frente de guerra, donde los equipos trabajan, según ha informado la Diputación a través de una nota, "bajo condiciones de riesgo extremo".

El vicepresidente de la Diputación y presidente del CPB Málaga, Manuel Marmolejo, ha destacado la importancia de que los profesionales ucranianos cuenten con los equipos necesarios para desarrollar su trabajo, "especialmente aquellos que se encuentran en zonas de conflicto", y ha subrayado "la labor solidaria del Consorcio y de los profesionales que lo integran".

Marmolejo ha apuntado que esta iniciativa "refuerza el compromiso del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga con la cooperación y solidaridad internacional, el apoyo entre servicios de bomberos y la defensa de los valores de servicio público", ha concluido.