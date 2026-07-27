El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga envía a Ávila un dispositivo de once efectivos y cinco vehículos

Imagen de un bombero del Consorcio Provincial de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, dependiente de la Diputación, enviará a Ávila un dispositivo integrado por once efectivos y cinco vehículos, dos pesados y tres ligeros, para colaborar en las labores de extinción del virulento incendio declarado en Burgohondo, que ya supera las 50.000 hectáreas de superficie afectada y se ha convertido en el mayor incendio registrado en España.

Así lo han informado desde la institución provincial en una nota, en la que han indicado que el operativo se prepara para organizar su salida en la noche de este lunes, en torno a las 23,00 horas, desde el parque de bomberos de la localidad malagueña de Antequera.

El desplazamiento se realizará en función de las necesidades operativas trasladadas por los responsables de la emergencia y con el objetivo de que los medios malagueños puedan incorporarse cuanto antes a las tareas de apoyo sobre el terreno.

Junto al dispositivo del CPB Málaga, se desplazarán también medios de los cuerpos de bomberos de las localidades malagueñas de Fuengirola, Marbella y Benalmádena, que participarán en el operativo conjunto de apoyo a las labores de extinción en la provincia abulense. En total, desde la provincia de Málaga se movilizarán 27 efectivos y 12 vehículos.

El Cuerpo de Bomberos de Fuengirola aportará siete efectivos y tres vehículos, uno pesado y dos ligeros. Por su parte, el de Marbella desplazará cinco efectivos y dos vehículos, uno pesado y uno ligero, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Benalmádena movilizará cuatro efectivos y dos vehículos, uno pesado y uno ligero.

Según han señalado, el CPB Málaga "responde así a la solicitud de ayuda realizada por la Diputación de Ávila, que se está coordinando desde la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España, Conbé".

La movilización se enmarca en la colaboración entre administraciones y servicios de emergencia ante una situación de especial gravedad que afecta a distintas zonas del centro peninsular.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha trasladado la solidaridad de la institución provincial con la población afectada por el incendio y ha destacado la importancia de la unidad entre administraciones ante una emergencia de esta magnitud.

Salado ha señalado que "en momentos como este, lo primero es estar al lado de las personas que están sufriendo las consecuencias del incendio y de todos los profesionales que trabajan sin descanso para proteger vidas, viviendas y espacios naturales".

Asimismo, ha subrayado que "la colaboración entre territorios y servicios públicos es fundamental cuando una emergencia supera el ámbito local, y desde la Diputación de Málaga respondemos con responsabilidad, lealtad institucional y espíritu de cooperación".

El presidente provincial ha añadido que "el CPB Málaga representa esa vocación de servicio público y esa capacidad de respuesta que son esenciales en situaciones de especial complejidad, y sus efectivos se desplazan a Ávila para sumar esfuerzos junto al resto de cuerpos de bomberos y servicios de emergencia".

Por último, ha puesto de relieve que "la unidad, la coordinación y la solidaridad son ahora herramientas fundamentales para hacer frente a este incendio y apoyar a la provincia de Ávila en todo aquello que esté en nuestra mano".

El fuego declarado en Burgohondo supera ya las 50.000 hectáreas de superficie afectada y las condiciones climáticas de estos días, marcadas por las altas temperaturas y las rachas de viento, no favorecen las tareas de extinción. Teniendo en cuenta también los incendios de Madrid y Toledo, son más de 75.000 las hectáreas calcinadas en la zona y más de 90.000 las personas evacuadas o confinadas.

Los medios desplazados desde la provincia de Málaga actuarán de forma coordinada con los mandos responsables del operativo en Ávila y se incorporarán a las labores que se les asignen una vez lleguen a la zona de intervención. La prioridad será reforzar las tareas de extinción, protección de núcleos habitados, apoyo logístico y defensa de infraestructuras en los puntos donde resulte necesario.

Desde la Diputación de Málaga han reiterado su "apoyo a la población afectada y a todos los profesionales que trabajan en la extinción de este incendio" y han puesto a disposición "la capacidad técnica y humana del Consorcio Provincial de Bomberos para colaborar en una emergencia que requiere la máxima coordinación institucional".

Con este dispositivo, el CPB Málaga "refuerza su compromiso de servicio público y cooperación ante emergencias, contribuyendo desde la provincia de Málaga al esfuerzo conjunto de los cuerpos de bomberos y servicios de protección civil que trabajan para controlar el incendio, proteger a la población y minimizar los daños personales, materiales y medioambientales", han incidido.