El Consorcio provincial de residuos de la Diputación participa en un curso de verano de la UMA sobre reciclaje urbano

Inicio de los cursos de verano de la UMA en Vélez-Málaga - DIPUTACIÓN

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

Representantes del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Málaga participan este martes y miércoles en uno de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por la Fundación General de la Universidad de Málaga (Fguma), que se han presentado en el Palacio Marqués de Beniel del municipio malagueño de Vélez-Málaga, sede de la Fundación María Zambrano.

En el acto han estado presentes el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez; la Secretaria General de la UMA, Elsa Marina Álvarez, el director de la Fguma, Eugenio Luque y el presidente del Consorcio de RSU, Luis Rodríguez.

El regidor de Vélez-Málaga ha destacado el carácter actual y dinámico de los cursos que acoge el municipio, que "se convierte estos días en el epicentro de la gestión de residuos".

Por su parte, Elsa Marina Álvarez ha incidido en el éxito de la XXIV convocatoria de los Cursos de Verano y el atractivo de la sede de la Axarquía, que ha atraído a casi 300 matriculados con "temáticas de muchísima actualidad, de sumo interés, y con directores que han sabido atraer a los mejores ponentes". Asimismo, Eugenio Luque ha expresado su deseo de que "la ciudadanía esté interesada por venir aquí, participar, debatir y conocer" y ha recordado que las inscripciones siguen abiertas.

Dirigido por el jefe de los Servicios Generales y de Protección Civil de la Diputación Provincial de Málaga, Juan Conesa, el curso 'Reciclaje urbano: del residuo al recurso' se centra en la gestión municipal de los recursos urbanos y su relación con el medio ambiente y la salud pública.

Esta actividad formativa reunirá a especialistas de la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, la UMA y el sector empresarial. Sus contenidos están dirigidos a profesionales del sector, personal técnico, responsables públicos, estudiantes y cualquier persona interesada en la adecuada gestión de residuos.

En la primera jornada, el martes 7, el presidente del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, Luis Rodríguez, ha moderado la mesa redonda 'La gestión municipal de los residuos'. Además, el director de Servicios Medioambientales del Consorcio de RSU, Francisco Zurita, ha ofrecido la ponencia 'Gestión de residuos municipales'. El programa lo completa la conferencia 'Gestión municipal de residuos de la Ley de economía circular de Andalucía', a cargo de Juan Conesa.

Rodríguez ha incidido en la importancia que tiene el Consorcio de Residuos para dar servicio a toda la provincial de Málaga en cuanto a recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

"Hemos avanzado y hemos concretado los retos que tenemos por delante", ha explicado, así como ha hecho referencia en que la inversión económica por parte de la Administración central es imprescindible para que los ayuntamientos puedan seguir creciendo, dando un major servicio y atención alos vecinos de cada municipio".

El miércoles 8, unos de los temas principales que se tratarán será el marco normativo de la gestión de residuos, que analizará la jefa del Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía en Málaga, Coral Subirón Garay.

Posteriormente, la directora de Operaciones de Autos Molière, Bibiana Juárez García, abordará los desafíos operativos y tecnológicos que plantea la movilidad urbana sostenible. El curso finalizará con la mesa redonda 'Baterías y sostenibilidad', moderada por el profesor titular de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga Juan Manuel Paz García.

Con una duración de diez horas y modalidad presencial, este curso forma parte de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, una iniciativa que reúne desde el 30 de junio al 17 de julio en Málaga, Marbella, Ronda y Vélez-Málaga a expertos de diversos ámbitos para abordar cuestiones de actualidad desde una perspectiva académica y profesional.