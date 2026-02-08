Continúan registrándose terremotos en diversos municipios de la provincia de Málaga

Efectos del temporal en Jimera de Líbar (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE JIMERA DE LÍBAR

MÁLAGA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga continúa registrando en las últimas horas diversos terremotos en varios municipios como Jimera de Líbar o Cortes de la Frontera, entre otros, que se han sentido en varias localidades malagueñas.

El seísmo de mayor magnitud en las últimas horas ha sido en el municipio malagueño de Jimera de Líbar. Así, la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional y consultada por Europa Press señala que ha tenido lugar en el citado municipio un terremoto a las 02.43 horas de la madrugada de este domingo de magnitud 3.6 y a un kilómetro de profundidad.

Además de este terremoto también tuvo lugar otro en ese mismo municipio, de magnitud 2.6; otro en Benalauría (magnitud 2.5); tres en Cortes de la Frontera, de 2.2, de 2.4 y 1.6 de magnitud); y en Júzcar (de magnitud 1.5).

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, explicó este pasado sábado, tras los ruidos y vibraciones percibidos por los vecinos de varias localidades, que se trata de "fenómenos hidrogeológicos normales en episodios de lluvias prolongadas e intensas, según los informes de los expertos, y no suponen un riesgo estructural".

Este pasado sábado también se registraron terremotos en varias localidades malagueñas. El municipio malagueño de Gaucín, enclavado en el Valle del Genal de la comarca de la Serranía de Ronda, registró uno de magnitud 3, que se suma a los que se registraron el pasado miércoles en esa misma localidad.

A lo largo de la madrugada del pasado sábado también se registraron seísmos de diversa magnitud en las localidades de Montejaque (de magnitud 1.7), Villanueva del Trabuco (de magnitud 1.5), Manilva (1,7 de magnitud), Jubrique (2.2 de magnitud), Cuevas del Becerro (1.7 de magnitud) y Casares (uno de 2.1 de magnitud y otro de 2.5).

Desde el sistema Emergencias 112 Andalucía explicaron que recibieron llamadas desde las localidades malagueñas de Casares, Cortes de la Frontera y Gaucín. Asimismo, precisaron que no constan daños personales.

Estos seísmos se están produciendo tras el episodio de intensas lluvias y podrían tratarse de hidrosismos, es decir, movimientos sísmicos generados debido al movimiento de aguas subterráneas.