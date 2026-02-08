Registrados varios movimientos sísmicos durante la madrugada en El Bosque y Benaocaz (Cádiz)

Archivo - Benaocaz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sierra de Cádiz ha registrado varios movimientos sísmicos, terremotos aunque de baja intensidad, en la madrugada de este domingo, con Benaocaz y El Bosque como puntos de localización y una intensidad máxima de 2,9 de magnitud y a una profundidad de cuatro kilómetros el más cercano.

Según la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional y consultada por Europa Press, el primero de los movimientos registrados se produjo a las 1,46 hora local en Benaocaz, con una intensidad de 2,4 de magnitud y a una profundidad de 40 kilómetros.

Por su parte, en El Bosque el primero de los registrados se produjo a las 5,56 horas, con una magnitud de 2,8 y a cuatro kilómetros de profundidad. Posteriormente el Instituto Geográfico Nacional ha registrado hasta dos nuevos episodios, a las 5,58 horas de 2,9 de magnitud y a las 6,21 horas de 1,9 de magnitud y mayor profundidad, a diez kilómetros en esta ocasión.