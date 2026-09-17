Controlado el incendio de Benahavís (Málaga) tras permanecer estabilizado desde el miércoles

Un bombero forestal del Plan Infoca en Benahavís, Málaga. Imagen de archivo. - PLAN INFOCA

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado el pasado miércoles en el paraje Ermita del Rosario, en Benahavís (Málaga), aunque los efectivos continúan trabajando para lograr su extinción.

En un mensaje difundido por el Infoca en sus redes sociales, consultado por Europa Press, ha señalado que el incendio ha quedado controlado a las 19,00 horas de este jueves, después de que fuera estabilizado el pasado miércoles.

En las labores para lograr su control han participado cuatro grupos de bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente, dos técnicos de operaciones y un encargado de emergencias, además de dos autobombas y tres medios aéreos, concretamente dos helicópteros ligeros y otro semipesado.