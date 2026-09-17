Controlado el incendio declarado en Las Pantallas, en Algeciras (Cádiz), cinco horas después de su inicio

Archivo - Actuación del Infoca, de la Junta de Andalucía, en el incendio en el Paraje Canillas, en Algeciras (Cádiz). (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio declarado en la zona de Las Pantallas, en el término municipal de Algeciras (Cádiz), que se originó poco antes de las 15,30 horas de este jueves.

Así lo ha informado el Infoca en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha señalado que el incendio ha quedado controlado a las 20,20 horas, apenas tres horas después de su estabilización y cinco horas después de su inicio.

En las labores de extinción han participado 14 bomberos forestales, un técnico de operaciones y un vehículo autobomba. Por aire han intervenido dos helicópteros semipesados, uno de ellos del Ministerio para la Transición Ecológica, y dos aviones anfibios ligeros.