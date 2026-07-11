Controlado el incendio forestal declarado en Benahavís (Málaga)

Archivo - Incendio en Benahavís (Málaga). - ÁLEX ZEA - EUROPA PRESS

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido controlar a las 20,45 horas de este sábado, 11 de julio, el incendio forestal declarado en Benahavís (Málaga).

Según ha concretado el Plan Infoca a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), consultado por Europa Press, trabajan en remate y liquidación de esta emergencia que llegó a estar en fase de emergencia.

En contexto, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, desactivó a las 21,39 horas del pasado viernes 10 la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan Infoca.

De este modo, Sanz ha detallado que durante las últimas horas del citado día regresaron de forma escalonada los 2.053 vecinos desalojados y se ha levantado también el confinamiento a causa de este incendio.

De esta forma, ya pudieron regresar a sus hogares las 1.013 personas de la urbanización Los Flamingos, las 687 de Parque Botánico y los 96 vecinos de los apartamentos Four Seasons; así como las 132 personas de Marbella Hills y las 125 de la zona de Caserías del Esperonal y se levantó el confinamiento a los 370 vecinos de la urbanización Montemayor.

En concreto, sobre el terreno queda trabajando para su total extinción un operativo de 40 efectivos, tres autobombas y la Unidad Médica de Incendios Forestales para su total extinción.

En este incendio ya no quedan carreteras cortadas al tráfico, después de que se abriera a la circulación la AP-7 que permaneció cortada entre los kilómetros 1054 y 1070 (sentido Cádiz).

EMA 112 gestionó casi 300 llamadas a causa de este incendio, las primeras de ellas sobre las 16,30 horas de este pasado jueves informaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda, por la zona de la urbanización Montemayor.

El centro coordinador de emergencias activó al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, bomberos del Consorcio de la Diputación de Málaga y a los Bomberos del Ayuntamiento de Marbella, a la Guardia Civil, que ha desplazado entre 30 y 40 agentes; y a la Policía Local de Estepona y de Benahavís.

Asimismo, también se movilizó a la Policía Nacional y a su Unidad Adscrita a la comunidad, a Mantenimiento de Carreteras, a la Cruz Roja, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 --se ha movilizado la Unidad del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de San Pedro de Alcántara-- y a las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Marbella y Estepona.