Controlado el incendio de Igualeja (Málaga) y los efectivos trabajan para su liquidación

Imágenes del incendio forestal en Igualeja (Málaga) - Álex Zea - Europa Press

IGUALEJA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio forestal declarado este pasado domingo en Igualeja (Málaga) y mantiene desplegados en la zona unos 90 efectivos para su remate y liquidación.

Así lo ha informado Infoca en sus redes sociales, precisando que el operativo está formado por 82 bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un encargado de logística, tres agentes de medio ambiente y un subdirector del operativo; así como seis autobombas, un módulo de oficina técnica y la unidad médica.

El incendio se declaró en la madrugada del domingo y quedó estabilizado sobre las 19,50 horas del mismo día, una vez asegurados tanto el sector que amenazaba a las poblaciones de Igualeja y Parauta y la zona de la carretera que había saltado el incendio.

Además, la Junta de Andalucía descendió a fase de preemergencia, situación operativa 0 la situación, por lo que se levantaron los confinamientos preventivos de los municipios de Igualeja y Parauta y se produjo el regreso de las once personas alejadas preventivamente.

Asimismo, a las 06,00 horas de este lunes, la carretera A-397 ha quedado abierta entre las localidades malagueñas de Ronda y San Pedro de Alcántara tras el corte al tráfico para facilitar los trabajos de los operativos desplazados en la zona del incendio forestal.