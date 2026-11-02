La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía celebra el 14 de noviembre en Málaga su VII jornada formativa

La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) celebrará el próximo 14 de noviembre en Málaga sus VII Jornadas Formativas 'Recursos de calidad. Del saber al hacer'. - COORDINADORA DE ESCUEKAS INFANTILES DE ANDALUCIA

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) celebrará el próximo 14 de noviembre en Málaga sus VII Jornadas Formativas 'Recursos de calidad. Del saber al hacer', un encuentro en el que responsables y profesionales de las escuelas infantiles tendrán la oportunidad de compartir experiencias, de aprender y de crecer como profesionales. El presidente de CEI-A, José Luis Victorio, destaca que "el objetivo de estas jornadas, que están abiertas a cualquier profesional del sector, ya sea socio o no de la Coordinadora, es poder adquirir nuevos conocimientos que nos permitan mejorar el servicio socioeducativo que prestamos a las familias".

En este sentido, el responsable de CEI-A señala en una nota de prensa que "en esta ocasión, tenemos cuatro invitados de lujo que nos ayudarán a mejorar en aspectos fundamentales como el uso de la IA para facilitar la gestión de nuestros centros, cómo sacar el mayor provecho de las redes sociales para distinguir a nuestras escuelas, cómo comunicarnos mejor y reflexionar sobre el papel de los profesionales en la primera infancia". Estos temas se abordarán de la mano de la consultora de marketing digital experta en el sector educativo Loles Sancho; de la psicopedagoga y especialista en inteligencia emocional Mar Romera, y del experto en tecnología educativa e innovación Mariano Salas y del comunicador Miguel Barco. Victorio remarca que "encuentros como estos son fundamentales para seguir creciendo como profesionales, para actualizar conocimientos y seguir avanzando hacia el servicio de calidad que merecen nuestros niños y niñas". "CEI-A tiene claro que la Educación Infantil de 0-3 años es una etapa educativa fundamental para el futuro escolar de los y las menores y por ello consideramos que la formación continúa es fundamental para mejorar día a día nuestro servicio a los niños y sus familias", hace hincapié el presidente de Coordinadora.