Correos repartirá 10.000 sellos conmemorativos y 2.500 postales exclusivas de la San Diego Comic-Con Málaga

Postales y sello exclusivo Correos San Diego Comic-Con Málaga. - CORREOS

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Correos participará con diversos productos exclusivos, iniciativas para coleccionistas, acciones promocionales y un punto de atención postal para asistentes y expositores en la San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

La compañía, ha informado a través de un comunicado, contará con un expositor de mayor tamaño que el de la pasada edición, donde pondrá a la venta productos diseñados específicamente para el evento, entre ellos 2.500 tarjetas postales con los carteles oficiales de la edición de 2026, diseñados por los artistas John Romita Jr. y Helen Chen y protagonizados por el skyline de Málaga con estética de cómic.

Correos también comercializará 10.000 sellos personalizados de San Diego Comic-Con, ilustrados con una imagen inspirada en el logotipo oficial del evento. Los sellos se presentarán en blísteres de cinco unidades y estarán disponibles en tarifa A para envíos nacionales normalizados de hasta 20 gramos.

Asimismo, pondrá en circulación un matasellos conmemorativo diseñado para esta edición, que podrá utilizarse exclusivamente durante la celebración del evento para estampar postales y sellos.

Entre las novedades de este año figura 'Málaga Ciudad del Cómic 2026', la segunda colección de 'criptopostales' de Correos. Diseñada por el ilustrador y diseñador afincado en Málaga Fran Molina, la edición rinde homenaje a la ciudad como referente del cómic, la ilustración y la cultura creativa.

La emisión, ha comunicado Correos, será numerada y coleccionable, incluye una postal física prefranqueada con tarifa A, un NFT y un sistema de verificación de la propiedad mediante tecnología blockchain.

La presencia de Correos se completará con distintas acciones promocionales en sus redes sociales y en el propio stand, vinculadas a la participación de los asistentes y a las compras realizadas durante el evento. También se sortearán packs de merchandising exclusivo.

Durante los días de la convención, el espacio de Correos funcionará además como una oficina postal atendida por personal de su oficina principal de Málaga, desde la que asistentes y expositores podrán gestionar el envío de documentación, material promocional, compras y otros artículos adquiridos durante el evento.

El buzón temático instalado con motivo de la primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga continuará operativo durante la edición de 2026 y la compañía tiene previsto que permanezca instalado al menos hasta la próxima convocatoria.