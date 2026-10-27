Cortada la A-7 en sentido Cádiz tras un accidente entre un coche y una moto a la altura de Fuengirola (Málaga)

Archivo - Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vía A-7 ha quedado cortada en la tarde de este martes, 27 de octubre, tras un accidente entre un coche y una moto que ha tenido lugar a la altura de Fuengirola (Málaga) y ha dejado algunos heridos.

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el incidente se ha producido en el kilómetro 1014 de la referida vía.

En consecuencia, se han desplazado unidades sanitarias para atender a los heridos que pudiese haber dejado la colisión. Además, se ha establecido un desvío obligatorio en este punto kilométrico.

Por el momento, la sala coordinadora ha solicitado precaución en la conducción, dado que el tráfico en la zona mantiene un ritmo lento debido a estos hechos.