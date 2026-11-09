Costa del Sol avisa de pérdida de ingresos y confianza tras el accidente y es pesimista con las previsiones de Navidad

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN - Archivo

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha advertido este lunes de la "pérdida de recursos muy importante" y también de "pérdida de seguridad, de confianza, de credibilidad que tiene nuestro destino, Andalucía y la Costa del Sol, que la hemos ido forjando durante muchos años, y va decayendo" tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). Además, ha dicho que el "factor de incertidumbre" va a hacer que "haya una caída de las reservas en Navidad para la Costa del Sol", adelantando que es "bastante pesimista".

Así lo ha señalado Salado, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde ha explicado que se estiman en 185,6 millones de euros la pérdida en el gasto turístico total a causa de la interrupción del servicio de Alta Velocidad entre Madrid y Málaga tras el accidente ferroviario de Urda, según un informe preliminar que analiza los efectos del cierre temporal del trazado desde el día del descarrilamiento, el pasado 28 de octubre, hasta el próximo 13 de diciembre. Además, según las proyecciones la paralización de la línea férrea conllevará un impacto en el empleo de 1.974 puestos de trabajo destruidos o no generados.

"El cálculo son 46 días, si se prolonga esa paralización, evidentemente, irá aumentando las pérdidas y, sobre todo, no solo económicas, sino también de empleo", ha señalado.

Salado ha precisado que en esas estimaciones "hay un gasto directo, que son algo más de 150 millones de euros, el gasto que produce el turista, y luego hay uno inducido, que es el gasto indirecto que se calcula por parte de Turismo Costa del Sol, además de la pérdida de empleo de esos cercanos de 2.000 empleos".

Al respecto, ha añadido que "eso no está sumado a esos 185 millones de euros", al tiempo que ha aludido a esas "familias que van a dejar de ser contratadas durante el puente de diciembre y, evidentemente, les supondrá a ellos menos ingresos para su vivienda, para su familia, y a las empresas que no van a contratar también a esos trabajadores porque van a tener menos ingresos".

De hecho, Salado ha asegurado que se ha notado ya en el puente del día 1 de noviembre, donde "las reservas cayeron significativamente en la Costa del Sol".

"PÉRDIDA DE SEGURIDAD"

También Salado ha sostenido que se trata de "una pérdida de recursos muy importante, pero también está la pérdida de seguridad, de confianza, de credibilidad que tiene nuestro destino, Andalucía y la Costa del Sol".

"Esa pérdida de confianza va a suponer a largo plazo, y haremos el estudio, que muchas reservas que se estén ya preparando, estaban preparadas para las navidades, si no tienen seguridad de que el tren se va a poner en funcionamiento, e, incluso, si se pone en funcionamiento, esa desconfianza, va a hacer que turistas que tenían previsto elegir el destino de la Costa del Sol decidan irse a otro destino", ha abundado.

Por otro lado, cuestionado sobre si las navidades de 2026 no serán como las del anterior aunque se reabra la línea el próximo 13 de diciembre con las garantías exigidas, Salado ha dicho que "seguro que no"; "creo que muchos ciudadanos no decidirán coger el tren por esa falta de confianza que hay".

En este sentido, ha insistido en que "ese factor de incertidumbre va a hacer que haya una caída de las reservas en Navidad para la Costa del Sol" y "ese dato seguro que lo tendremos al final de Navidades, pero soy bastante pesimista".

GOBIERNO "PARALIZADO"

Por otro lado, el presidente de Turismo Costa del Sol ha criticado que el Ejecutivo central "ha estado paralizado a la hora de tomar decisiones, cuando ha estado entre comillas funcionando; ahora está en campaña electoral y está pendiente a sus mítines, sus mensajes, y no al día a día de la gestión, que no se puede paralizar".

Al respecto, ha dicho que "lo estamos viendo también en la isla de El Hierro, por ponerlo también sobre la mesa; ahí están entrando migrantes que superan la población de esa isla, y el Gobierno no dice nada".

"Una parálisis total, y esto se va a ir empeorando", ha augurado, al tiempo que ha señalado que "desde el primer momento del accidente de Urda, el Gobierno tenía que haberse reunido con las líneas aéreas, con los operadores de transporte terrestre, y poner sobre la mesa un plan".

Cuestionado por si en la WTM de Londres, que tuvo lugar la pasada semana, le han preguntado los turoperadores por qué está ocurriendo esto en España, ha asegurado que "claro que sí" y que no entienden "cómo un país que ha tenido una imagen de moderno, que ha tenido esa joya de la corona, que ha sido la alta velocidad, cómo puede estar sucediendo esto".

"Porque puede ocurrir un accidente, nadie está exento de que pueda ocurrir eso, pero ¿reiteradamente?, y luego también esa fiabilidad que se ha perdido", ha señalado. Es más, ha dicho, en este sentido, que no solo para el turismo, también "el día a día de las personas que van a Madrid, no a hacer turismo, sino a trabajar, a un examen, a unas oposiciones, a una prueba médica, a ver a su familia, que no sabe cuándo va a llegar" ya que hay retrasos, asegurando que "lo he sufrido en mis carnes".

Así, ha advertido de que "eso ha llegado a Londres, no solo ha llegado a Londres, ha llegado a toda Europa, porque son noticias internacionales sobre el accidente": "La marca España, la marca Andalucía, la marca Costa del Sol, se ve deteriorada, claro que sí", ha advertido.

Sobre el plan alternativo que ya se ha pedido y sobre qué se puede hacer mientras la situación está así y de cara a la Navidad, Salado ha señalado que "somos instrumentos necesarios para reivindicar esto a los operadores", pero ha incidido en que "el que tiene que ponerse sobre la mesa con los operadores, sentarse, el que tiene las competencias en el transporte fuera de lo que es la Comunidad Autónoma, y el transporte aéreo, es el Gobierno".

Ha valorado que "hay compañías que son sensibles, y lo han hecho ya, por ejemplo, Volotea, que ha aumentado el vuelo en Córdoba y ha conseguido que Córdoba, que es la provincia más afectada, tenga ese vuelo directo, pero no va a suplir, como he dicho, la capacidad que tiene la alta velocidad". "Es una tirita dentro de esta gran hemorragia que tenemos", ha sentenciado.

Así, ha continuado, "nosotros lo que podemos ser es un instrumento para reivindicar, para concienciar también a las compañías que tienen que hacer ese sobreesfuerzo", pero "muchas veces ese sobreesfuerzo se ve topado por el número de aviones que puede tener la compañía operativos y la capacidad también operativa del aeropuerto correspondiente", por lo que "hay muchos factores que tenemos que poner sobre la mesa".

Por ello, como ha recordado, se está intentado "que se convoque cuanto antes" una mesa de movilidad en la Costa del Sol, donde esté implicados el Gobierno, a través de Aena; la Junta; la Diputación; y el Ayuntamiento para "ver con las compañías, con el director del aeropuerto, qué pueden poner sobre la mesa".

"Eso quien tiene que liderarlo es el Gobierno de España porque ha sido el causante por falta de mantenimiento de estas incidencias y el que tiene que estar poniendo las soluciones sobre la mesa e, incluso, las correspondientes medidas legislativas, órdenes correspondientes a las compañías, para que eso se ponga sobre la mesa con un tope de precios, etcétera", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que "eso nada más que puede hacerlo el Gobierno".