La Costa del Sol impulsa su posicionamiento deportivo y presenta el partido de rugby entre España y Fiyi

El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, junto al presidente del Club de Rugby Málaga,; el edil de Deporte de Málaga; el director de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta; y el presiente de la Federación Española de Rugby. - TURISMO COSTA DEL SOL

El encuentro disputará el 22 de noviembre en el estadio Ciudad de Málaga

MÁLAGA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado este jueves en la presentación oficial del partido que enfrentará a la selección española de rugby con Fiyi en el Estadio Ciudad de Málaga, cita que convertirá a la provincia el próximo 22 de noviembre, a partir de las 17 horas, en el epicentro del rugby internacional y que refuerza la estrategia de promoción del destino como referente en el segmento deportivo.

El encuentro, correspondiente a la ventana internacional de noviembre, reunirá a aficionados de todo el país y ofrecerá un espectáculo de alto nivel competitivo.

La rueda de prensa ha contado con la intervención del presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el presidente del Club de Rugby Málaga, José María Maestro; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas; el director de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi; y el presidente de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín 'Hansen'.

Durante el acto, los representantes institucionales han coincidido en destacar la importancia de este tipo de eventos para la promoción del deporte y el impulso económico y turístico de la provincia.

En su intervención, Francisco Salado ha señalado que "este partido supone una gran oportunidad para mostrar las bondades de nuestro destino y para proyectar la imagen de la Costa del Sol a nivel nacional e internacional. El rugby representa valores que queremos seguir fomentando: trabajo en equipo, respeto, competitividad sana y promoción de la salud". El presidente ha destacado también el creciente interés que despierta este deporte en la provincia y el impacto positivo que genera en términos de visibilidad y atracción de visitantes.

"Quiero agradecer enormemente a la Diputación de Málaga, y en especial al área de Turismo por su visión e implicación, al Ayuntamiento de Málaga y a su Área de Deporte, a la Junta de Andalucía, y por supuesto, al Club de Rugby Málaga por su apoyo incondicional. Este partido es un colofón de lujo para nuestra ventana; es un evento del más alto nivel que genera una gran expectación. Traer al número nueve del mundo, que viene de alcanzar los cuartos de final de la pasada Copa del Mundo, es un paso más en nuestra estrategia de ofrecer el mejor espectáculo y la mejor preparación para nuestros jugadores de cara al futuro y a nuestra próxima Copa del Mundo", ha dicho por su parte Juan Carlos Martín 'Hansen' como representante del ruby nacional.

La Costa del Sol se ha consolidado en los últimos años como un escenario privilegiado para la práctica y organización de grandes eventos deportivos, gracias a sus infraestructuras, la calidad de sus instalaciones y su excelente conectividad. En este sentido, el partido entre España y Fiyi contribuirá a reforzar el posicionamiento del destino en un segmento de alto valor añadido, capaz de combinar deporte, turismo y promoción internacional.

Asimismo, Salado ha añadido que "este encuentro refuerza la apuesta de la Diputación y de Turismo Costa del Sol por el deporte como motor de desarrollo económico y social. Cada gran evento que acogemos contribuye a visibilizar la capacidad organizativa de la provincia y a atraer a nuevos visitantes, muchos de los cuales terminan convirtiéndose en fieles embajadores del destino".

La expectación por el duelo entre Los Leones y Fiyi es máxima, no solo por la relevancia del rival (actualmente entre las diez mejores selecciones del mundo), sino también por el atractivo añadido que aporta su emblemático ritual de inicio, el "Cibi", símbolo del carácter y la tradición de este deporte.