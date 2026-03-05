La Costa del Sol invita a agentes y touroperadores del sector turístico de Alemania a conocer el destino

El grupo, formado por una docena de participantes, ha desarrollado un programa diseñado para ofrecer una visión completa del destino desde una perspectiva profesional. - TURISMO COSTA DEL SOL

Turismo Costa del Sol ha recibido un 'fam trip' organizado por la Oficina Española de Turismo (OET) de Frankfurt (Alemania), integrado por agentes de viajes y turoperadores del país centroeuropeo interesados en conocer distintos aspectos del destino. La acción ha tenido como objetivo mostrar la diversidad turística de la provincia, con especial atención a la oferta cultural, gastronómica y al interior, además de los principales atractivos de Málaga capital.

El grupo, formado por una docena de participantes, ha desarrollado un programa diseñado para ofrecer una visión completa del destino desde una perspectiva profesional. La organización de los vuelos ha corrido a cargo de la OET de Frankfurt, mientras que Turismo Andaluz ha colaborado con la participación de un guía correo de habla alemana, facilitando el desarrollo del itinerario y el acompañamiento del grupo durante su estancia en la provincia.

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, ha señalado que "este tipo de acciones permite que los profesionales del sector conozcan el destino de primera mano, algo fundamental para trasladar después una imagen real y completa a sus clientes". En este sentido, ha destacado la importancia del mercado alemán como emisor estratégico para la Costa del Sol y el valor de mostrar la diversidad del territorio más allá de los atractivos tradicionales.

Durante su estancia, los participantes han recorrido Málaga capital, donde han visitado los museos Picasso y Thyssen, conociendo de cerca la oferta cultural de la ciudad y su papel como referente cultural del sur de Europa. El itinerario ha continuado en el interior de la provincia con la visita a Antequera, incluyendo una actividad de senderismo en el paraje natural de El Torcal, uno de los enclaves naturales más representativos del destino.

El programa ha incluido además la visita al Caminito del Rey y a la ciudad de Ronda, permitiendo a los participantes conocer algunos de los espacios más emblemáticos del interior malagueño. Estas experiencias han contribuido a trasladar una imagen del destino vinculada a la naturaleza, el patrimonio y la autenticidad, aspectos cada vez más valorados por el viajero internacional.

Díaz ha añadido que "los 'fam trips' son una herramienta clave para fortalecer la comercialización del destino, ya que permiten a los agentes y turoperadores experimentar directamente la oferta turística y generar un mayor conocimiento del territorio".

Con esta acción, Turismo Costa del Sol ha continuado reforzando su estrategia de promoción internacional, apostando por iniciativas que contribuyen a consolidar el posicionamiento del destino en mercados europeos prioritarios y a impulsar nuevas oportunidades de negocio para el sector turístico provincial.