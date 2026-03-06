La Costa del Sol se promociona en el sur de Francia con jornadas vinculadas al nuevo vuelo directo con Montpellier

La Costa del Sol refuerza su promoción en el sur de Francia con jornadas profesionales vinculadas al nuevo vuelo directo entre Montpellier y Málaga - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en las jornadas profesionales organizadas por el aeropuerto de Montpellier (Francia) en las ciudades galas de Montpellier y Béziers, dirigidas a agentes de viajes del sur de Francia. La acción ha tenido como objetivo presentar el destino ante el canal profesional coincidiendo con la puesta en marcha de una nueva conexión aérea directa entre Montpellier y Málaga.

Los encuentros han reunido a cerca de un centenar de agencias de viajes entre ambas ciudades, que han asistido a una presentación del destino Costa del Sol como nueva opción de viaje disponible desde el aeropuerto de Montpellier. Durante las sesiones, los profesionales han podido conocer las principales características y atractivos del destino.

La nueva ruta aérea, operada por Transavia durante la temporada de verano, conecta por primera vez de forma directa Montpellier con Málaga. Esta conexión facilita el acceso al destino desde el sur de Francia y ha despertado el interés de los agentes presentes en las jornadas profesionales.

Durante las presentaciones, Turismo Costa del Sol ha compartido con los asistentes información sobre la oferta turística de la provincia y la diversidad de experiencias disponibles para los visitantes. El contenido ha puesto en valor la evolución del destino y la variedad de propuestas que van más allá del turismo tradicional de sol y playa.

La acción también ha servido para actualizar la percepción del destino entre los profesionales del sector turístico presentes en los encuentros. Las sesiones han permitido mostrar una imagen actual de la Costa del Sol, destacando su oferta cultural, gastronómica, de naturaleza y ocio.

Las jornadas han incluido además una pequeña bienvenida para los agentes participantes en ambas ciudades. Asimismo, se ha realizado la entrega de premios entre los asistentes como parte de la dinámica del encuentro profesional.

Estos espacios han favorecido el contacto directo con los agentes de viajes y han permitido presentar la Costa del Sol como nuevo destino conectado de forma directa con Montpellier. La iniciativa se ha desarrollado en un contexto de interés por parte del canal profesional en conocer nuevas opciones de viaje vinculadas a esta nueva ruta aérea.

Con esta acción, Turismo Costa del Sol refuerza su estrategia de promoción en mercados europeos de proximidad y continúa trabajando con el canal profesional para impulsar el conocimiento del destino. La colaboración con aeropuertos y aerolíneas contribuye a mejorar la conectividad internacional y a generar nuevas oportunidades para la llegada de visitantes a la provincia de Málaga.