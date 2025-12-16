La Costa del Sol refuerza su posicionamiento en el segmento de lujo con su presencia en ILTM Cannes - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado por cuarto año consecutivo con estand propio en la feria ILTM Cannes, uno de los encuentros internacionales más relevantes del turismo de lujo. La presencia en esta cita ha permitido reforzar la visibilidad del destino en un foro que reúne a las principales empresas y profesionales del sector a nivel mundial, y que se ha consolidado como un espacio clave para el intercambio comercial y la generación de oportunidades de negocio.

En esta edición, Turismo Costa del Sol ha acudido acompañado por doce empresas del sector, así como por los ayuntamientos de Marbella y Málaga, reforzando una representación conjunta del destino.

La feria ILTM Cannes ha ofrecido un entorno especializado en el que se han presentado las últimas novedades e innovaciones vinculadas al turismo de alta gama. A través de su estand propio, Turismo Costa del Sol ha podido mostrar la diversidad de su oferta y trasladar una imagen alineada con los valores del segmento lujo, destacando la calidad de los servicios, la excelencia profesional y la capacidad del destino para ofrecer experiencias exclusivas.

Este espacio ha servido como punto de encuentro para establecer contactos, mantener reuniones profesionales y avanzar en negociaciones comerciales con operadores y prescriptores internacionales.

"Nuestra presencia en ILTM Cannes ha permitido seguir posicionando a la Costa del Sol como un destino preparado para el turismo de lujo, capaz de ofrecer experiencias únicas y diferenciadas", ha señalado Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol.

Asimismo, ha destacado que la participación continuada en este tipo de foros "es clave para mantener un contacto directo con los profesionales que operan en un segmento altamente especializado y exigente".

La representación del destino ha puesto el foco en comunicar aquellos atributos que distinguen a la Costa del Sol dentro del panorama internacional, como su variedad de propuestas, la calidad de su planta turística y la combinación de experiencias que integran bienestar, gastronomía, cultura y entorno.

La participación conjunta de empresas privadas y administraciones locales ha contribuido a reforzar un mensaje coherente y alineado con la estrategia de promoción del destino en mercados de alto valor añadido.

Finalmente, González ha concluido: "El trabajo coordinado entre instituciones y empresas ha puesto de manifiesto la importancia de acudir de forma conjunta a este tipo de ferias, mostrando una oferta sólida y estructurada".

Según ha explicado, esta colaboración facilita trasladar una imagen más completa del destino y favorece el desarrollo de relaciones comerciales a largo plazo con operadores internacionales del segmento lujo.