Costas destaca la "normalidad" en las playas de Málaga y no prevé obras de emergencia por daños por temporales

El organismo sí actuará en Benálmadena tras la incidencia del temporal Lola el pasado mes de abril

MÁLAGA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo considera que el estado general de las playas de la provincia en estos momentos "es de normalidad", asegurando que no difiere, "salvo en puntos muy determinados, del estado habitual que suelen tener por estas fechas". Por tanto, no está previsto ejecutar, por daños extraordinarios de temporales, obras de emergencia de cara al verano.

Sí se realizarán actuaciones puntuales en las playas del municipio malagueño de Benalmádena tras la incidencia del temporal Lola, a finales del pasado mes de abril. Concretamente, se efectuará un aporte de arena en la playa de Santa Ana.

Así lo han indicado a Europa Press desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga, que incide en que el organismo público ha analizado también la evolución de la playa de Melilleros del municipio, donde se produjeron algunos alcances en su zona de levante con una acumulación de arena en la zona de poniente, si bien la misma en la actualidad ha evolucionado correctamente.

"Por ello, si fuese necesario, se valora la ejecución de un traslado de arena desde la zona de poniente a levante para subsanar esta incidencia", han señalado.

Con carácter general, tras los análisis realizados, el temporal Lola "no ha sido de gran intensidad por lo que no se han producido incidencias significativas en las playas de la provincia". No obstante, han añadido que "se sigue vigilando la evolución de las playas, después de estos episodios de levante propios de los meses de marzo y abril, previéndose que vayan adoptando el perfil propio de verano por efecto de la propia dinámica litoral".

Paralelamente, se están redactando proyectos diversos para mejora de las playas en puntos de la costa de esta provincia donde existe una erosión crónica, así como analizando todo el litoral provincial en el marco de la Estrategia para Protección de la Costa de la provincia de Málaga, considerando los efectos del cambio climático, que se prevé que esté aprobada en septiembre de este año.