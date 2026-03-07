Crece el mercado internacional en enero en Málaga capital por encima de 11% en viajeros y pernoctaciones hoteleras

Archivo - Imagen de archivo del palmeral y el Muelle Uno de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Encuesta de Ocupación Hotelera que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística ha arrojado los datos de enero de 2026 en el que Málaga capital ha registrado 111.002 viajeros hoteleros que han efectuado 239.130 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 3,88% en el volumen de viajeros y significa que el mercado internacional mantiene su tendencia al alza con 69.500 viajeros hoteleros, un 11,24% más que en el primer mes de 2025.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento de Málaga en una nota, en la que han señalado que en cambio, en lo que se refiere al mercado nacional se produjo un descenso, pasando de 44.372 a 41.502 viajeros residentes en España (-6,47%).

En cuanto a las pernoctaciones, se observa un incremento del 8,19%, al pasar de 221.019 noches de hotel a 239.130 en enero de 2026. Se apoya especialmente en el mercado internacional, cuyas 165.419 pernoctaciones dejaron una subida del 11,79%, mientras que las 73.711 noches de hotel de los residentes en España repuntaron ligeramente (+0,90%).

De esta manera, en enero aumenta el peso del mercado internacional tanto en viajeros, pasando del 54,6% al 62,6%, como en pernoctaciones, aumentando del 64,1% al 69,2%.

Por su parte, la estancia media en enero de 2026 ha sido de 2,15 días, mejorando el dato del mismo mes de 2025 (2 días). El grado de ocupación se situó en el 60,25%.

En cuanto a los mercados internacionales, la media de los principales mercados internacionales se mantuvo por encima de los dos días, sobresaliendo las estancias medias de Reino Unido (2,58 días), Países Bajos (2,25 días), Francia (2,21 días), Estados Unidos (2,15) e Italia (2,09), con Alemania rozando también esta cifra (1,91).

En números absolutos, el británico vuelve a liderar, con 10.585 viajeros y 27.290 pernoctaciones, lo que equivale a un aumento del 26,10% y a un 16,66% más en noches de hotel.

El segundo mercado es el alemán, que ha registrado un notable crecimiento en ambos marcadores: los 7.897 viajeros han supuesto un 97,47% más que en enero de 2025, y las 15.078 noches de hotel, un 35,94% más.

Estados Unidos, como tercer mercado internacional y primero extracomunitario, ha protagonizado los aumentos más importantes de todos los principales mercados internacionales. De esta forma, se han alojado en la ciudad 6.255 viajeros hoteleros, un 82,12% más respecto a los 3.440 del primer mes del pasado año. En pernoctaciones, las 13.436 recogidas representan un incremento del 82,78% frente a las 7.351 contabilizadas en enero de 2025.

El cuarto mercado por importancia fue el italiano, con 6,143 viajeros y una subida del 26,53%, así como otro aumento del 20,69% tras las 12,841 pernoctaciones registradas. Por su parte, Países Bajos se erigió en el quinto mercado tanto en viajeros (4.444) como en noches de hotel (10.001), con crecimientos del 25% y del 5,23%, respectivamente.

Dentro del mercado nacional, los viajeros hoteleros procedentes de la propia Andalucía han vuelto a liderar, con un total de 19.600, lo que representa casi la mitad del total nacional (el 47,2%). Una cifra muy similar a la registrada en enero de 2025 (20.123 viajeros andaluces).

Le sigue la Comunidad de Madrid, que ha protagonizado el mayor descenso pasando de los 8.623 viajeros a 8.012 (-7%). A mayor distancia, los de la ciudad autónoma de Cataluña y Comunidad Valenciana, ambos por encima de los dos mil viajeros hoteleros.