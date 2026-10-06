La criminalidad desciende un 3,3% en Málaga capital entre enero y septiembre

Celebración de una junta local de seguridad de Málaga extraordinaria. - MÁLAGA

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los datos estadísticos del Ministerio del Interior constatan un descenso del 3,3% de la criminalidad en Málaga capital entre enero y septiembre de 2026 respecto al año anterior y una reducción de la criminalidad en toda la provincia en el primer semestre del 2,3%.

El Ayuntamiento de Málaga ha acogido este martes la reunión de la Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente, con la participación del alcalde de la capital, Francisco de la Torre, y el subdelegado del Gobierno del Gobierno, Javier Salas, quien ha ofrecido estos datos.

También han participado los concejales delegados de las áreas de Seguridad y del Distrito Centro, Avelino Barrionuevo y Francisco Cantos, respectivamente; y así como los mandos de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica.

Concretamente, según los datos facilitados, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han descendido un 35,7% y los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han descendido un 17,2% en la provincia de Málaga en los seis primeros meses del año.

Durante la reunión se ha puesto sobre la mesa los resultados del Plan Costa del Sol de la Policía Nacional puesto en marcha en abril de 2024 y ampliado a Málaga desde el pasado 24 de septiembre.

Se han abordado los acontecimientos violentos con armas de fuego sucedidos recientemente en la ciudad, entre ellos en Barcenillas, con el asesinato de un joven de 20 años; en Muelle 1 y en calle Jara; así como la situación del narcotráfico en la Costa del Sol.

Al respecto, fuentes consultadas por Europa Press han precisado que en la reunión se ha indicado que no se ha producido un asentamiento de la delincuencia organizada en Málaga capital y que los dos sucesos acaecidos en la capital han sido hechos "aislados".

Durante la junta de seguridad se ha apuntado que la Policía Nacional ha resuelto el 100% de los asesinatos por ajustes de cuentas que se han registrado en la provincia de Málaga, a excepción del último ocurrido en Málaga y que está en fase de investigación.

Desde el Ayuntamiento han indicado que se ha solicitado saber el número de efectivos del refuerzo del Plan Costa del Sol en la ciudad y de los agentes que están en horario nocturno en el servicio ordinario, "cifra que no se ha concretado".

También han apuntado que se ha tratado la intervención de la Policía Local y "la falta de colaboración puntual de la Policía Nacional para evitar la instalación de tiendas de campaña" durante la manifestación del pasado lunes 28 de septiembre en la plaza de la Constitución, "donde se vivieron momentos de máxima tensión".

No obstante, desde el Consistorio se ha puesto de manifiesto "la voluntad de mantener la máxima colaboración existente entre los cuerpos de seguridad, tal como viene ocurriendo hasta ahora".