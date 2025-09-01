Cuatro detenidos al caer una red de tráfico de drogas liderada desde Vélez-Málaga y ramificaciones en varias provincias

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a los Grupos de las Unidades de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de las comisarías de la localidad malagueña de Vélez-Málaga y de La Línea de la Concepción (Cádiz), han desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de hachís y cocaína a nivel nacional, que utilizaba etiquetas con logotipos de conocidas marcas comerciales. Hay cuatro detenidos.

La investigación se inició hace varios meses en la Línea de la Concepción, cuando se detectó la actividad de este entramado delictivo que operaba de manera estructurada y jerarquizada, han informado desde la Policía Nacional en una nota.

No obstante, los supuestos principales líderes de la organización se encontraban asentados en Vélez-Málaga, en la comarca malagueña de la Axarquía, desde donde dirigían las operaciones y daban instrucciones al resto de miembros. Parte de la red también actuaba desde Sevilla, extendiendo así la capacidad de distribución a otras zonas del país.

Según las investigaciones, la droga era transportada hasta puntos de destino como las Islas Baleares, Barcelona, Granada e incluso Lanzarote. Para dificultar su detección, los narcóticos eran embalados en cajas de cartón forradas interiormente con espuma de poliuretano. Una vez llegaban a destino, otros integrantes de la organización se encargaban de la recogida.

Uno de los métodos empleados por el grupo criminal era la utilización de etiquetas con logotipos de conocidas marcas comerciales desde firmas de chocolate, ropa deportiva o de lujo, que servían como una especie de sello identificativo de cada envío. De esta forma, pretendían dar apariencia de legalidad y diferenciar los lotes en función del tipo de sustancia.

En la operación policial se ha procedido a la detención de cuatro personas, consideradas los principales líderes de la organización, mientras continúan las investigaciones para arrestar al resto de implicados, plenamente identificados por los agentes.

Hasta el momento se han intervenido más de 300.000 euros en efectivo, cinco vehículos, relojes de lujo, teléfonos móviles, así como material destinado al embalaje, pesado y empaquetado de la droga.

En los cuatro registros practicados en distintas localidades de la comarca de la Axarquía y en Sevilla, se han incautado además 29 kilogramos de polen de hachís de gran pureza y 1,2 kilogramos de cocaína.