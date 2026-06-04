Cuatro detenidos por un intentar secuestrar a una joven en Málaga capital

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha detenido a cuatro personas por, presuntamente, intentar secuestrar a una joven en el distrito de Campanillas, en Málaga capital, según han confirmado fuentes municipales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18,00 horas de este pasado miércoles, momento en el que, al parecer, cuatro personas estaban introduciendo a una joven de 21 años a la fuerza en una furgoneta, según otras fuentes.

De inmediato, la Policía Local de Málaga, tras un dispositivo, localizó el vehículo y en relación con los hechos ha detenido a cuatro personas.