Cuatro detenidos por más de una treintena de robos de cableado de cobre en Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres, de entre 23 y 33 años, a los que se les imputa 38 sustracciones de cableado de cobre en Málaga.

La investigación se habría iniciado a primeros de año, al detectarse un incremento de denuncias por hechos de esta naturaleza, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. Los arrestados habrían vendido el cable sustraído en chatarrerías y empresas de reciclaje.

La denominada 'operación Copper', llevada a cabo por agentes del Grupo I de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició a primeros de año, a raíz de las denuncias formuladas por robo de cableado de cobre de la vía pública con afectación al alumbrado público.

Los presuntos autores seccionaban los cables en horario diurno --sabedores que en esas franjas horarias no corrían peligro por electrocución--, para posteriormente recogerlos en horario nocturno, aprovechando la oscuridad.

Además de la pérdida económica por las sustracciones de cobre, los hechos delictivos crearon una gran alarma social, sobre todo dentro de los servicios públicos del propio Ayuntamiento de la ciudad, conscientes en todo momento, tanto del gran valor de los daños ocasionados y del cableado sustraído, así como del perjudico social causado por desabastecimiento a determinados barrios de la población.

Las averiguaciones llevaron a hacer un seguimiento de las ventas de cobre en establecimientos del sector de la chatarra en la zona, así como en empresas de reciclaje.

Tras averiguaciones, los agentes de la Policía Nacional identificaron y detuvieron a cuatro hombres, miembros de un grupo criminal organizado, dedicado a la comisión de este tipo de hechos delictivos. A los mismos se les consideran responsables de 38 sustracciones de cableado.

Durante el desarrollo de la investigación, llevada a cabo por el Grupo I de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, también ha colaborado el Grupo de Sistemas Especiales II y de los agentes adscritos al Grupo I de la Comisaria Distrito Oeste de esta ciudad. De todo lo instruido entiende la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza 6.