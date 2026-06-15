Cuatro heridos y 13 detenidos en una pelea en la barriada de la Palmilla de Málaga el sábado

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas resultaron heridas en una pelea ocurrida en la noche del pasado sábado en la barriada de La Palmilla de Málaga capital, que se saldó con 13 personas detenidas por un delito de riña tumultuaria. La Policía Nacional ha abierto una investigación para el total esclarecimiento de lo ocurrido.

Los hechos se produjeron sobre las 23.00 horas en la calle Deva de dicha barriada. Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada de una persona herida por arma blanca, por lo que se dio aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, según han señalado a Europa Press.

Esa persona herida, una mujer, fue traslada a un hospital, según han indicado fuentes policiales, mientras que otras tres se trasladaron por sus medios a otro centro hospitalario para ser atendidos de sus heridas de diversa consideración, una de ellas, también por heridas de arma blanca.

El altercado se ha saldado con la detención por el momento de 13 personas, con edades comprendidas entre los 20 y los 45 años, por un delito de riña tumultuaria. La investigación sigue abierta.