El cuerpo de la mujer desaparecida hallado en un pozo en Rincón presenta signos de apuñalamiento y ahogamiento

Zona en la que han localizado el cádaver de una mujer dentro de un pozo en Rincón de la Victoria (Málaga). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de la mujer desaparecida hace unos meses, que fue hallado este pasado miércoles en un pozo cerca de la autovía en Rincón de la Victoria (Málaga), presenta signos de apuñalamiento y ahogamiento, han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Este hallazgo se enmarca en una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, que ha llevado a la detención de tres personas, entre ellas la que era su pareja, que, según las fuentes, ha confesado los hechos.

Efectivos de la Guardia Civil fueron los encargados de sacar el cuerpo de la mujer, cuya desaparición se venía investigando por parte de la Policía Nacional tras la denuncia de un familiar al desconocerse su paradero.

El cadáver fue encontrado en el interior de un pozo en la zona conocida como Cortijo Blanco y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicarle la autopsia. Está decretado el secreto de las actuaciones y se están recabando datos en relación con este asesinato por presunta violencia de género.