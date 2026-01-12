La Cueva de Nerja (Málaga) homenajea a sus cinco descubridores en el 67 aniversario del hallazgo de la cavidad

Acto homenaje a los descubridores de la Cueva de Nerja. - FUNDACIÓN CUEVA DE NERJA

NERJA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Fundación Cueva de Nerja y subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recibido este lunes a los asistentes al acto de conmemoración del 67 aniversario del descubrimiento de esta cavidad del municipio malagueño, que tuvo lugar un 12 de enero de 1959.

En la celebración, Salas ha expresado su agradecimiento a José Luis Barbero, Francisco Navas, los hermanos Miguel y Manuel Muñoz y José Torres. Aquellos cinco jóvenes que, con su intrepidez, revelaron al mundo este monumento natural único, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona Arqueológica en 2006.

El presidente de la fundación ha manifestado que, gracias a su descubrimiento y a una rápida habilitación de la cavidad, un año después, en 1960, comenzaron las visitas a la cueva, un hecho que supuso la transformación de la historia del turismo en Nerja, en Málaga y en toda España, ya que es un monumento natural reconocido tanto nacional como internacionalmente.

Por otro lado, el vicepresidente primero de la Fundación y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo ha dirigido unas palabras de agradecimiento a los descubridores de la Cueva de Nerja que, con su proeza, convirtieron a la localidad de la Axarquía en una de las grandes propulsoras de la provincia en el sector turístico.

El acto de homenaje a este momento histórico ha contado con la presencia de tres de sus descubridores: Miguel Muñoz, Manuel Muñoz y José Torres, quienes han expresado la alegría que les supone esta celebración. También ha acudido a este encuentro María López, viuda del descubridor José Luis Barbero, en su representación, y varios familiares de aquellos jóvenes, que les han acompañado en esta conmemoración.

La cita ha tenido lugar en la plaza de los Descubridores sita en el recinto de la Cueva de Nerja, y también ha contado con numeroso público asistente, entre el que se ha habido varios de los patronos de la fundación así como su gerente, José M. Domínguez, junto con trabajadores y concesionarios de la misma, además de miembros de la Corporación municipal de Nerja, asociaciones y empresarios.

UN HALLAZGO FORTUITO POR SEGUIR A MURCIÉLAGOS

En este año 2026 la Cueva de Nerja celebra 67 años desde su descubrimiento fortuito por parte de los referidos jóvenes de Maro, la pedanía en la que se enclava la cavidad y que pertenece a la localidad de Nerja.

El 12 de enero de 1959 era lunes en el calendario y esa tarde José Luis Barbero, Francisco Navas, los hermanos Manuel y Miguel Muñoz y José Torres habían quedado en la zona de las minas del cementerio, querían entrar por una apertura estrecha en la que habían observado que se adentraban los murciélagos.

Así, desde esa torca se adentraron en la cavidad y recorrieron varios espacios, de hecho, llegaron a la que actualmente se conoce como Sala del Ballet y avanzaron hasta la que ahora es conocida como Sala de los Fantasmas, desde la que decidieron volver hacia la salida.