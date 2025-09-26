La Cueva de Nerja (Málaga) supera los 197.000 visitantes de junio a agosto

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cueva de Nerja (Málaga) ha finalizado sus meses de temporada alta con "el necesario equilibrio entre las visitas y la conservación de este Bien de Interés Cultural (BIC)" y ha registrado los meses de junio, julio y agosto más de 197.000 visitantes, un número muy similar al de 2024.

Así lo han informado desde la cueva en una nota, en la que han indicado que en estos meses se mantiene, por lo tanto, "la línea de anualidades anteriores, siempre bajo los criterios de responsabilidad hacia el BIC que tiene la Fundación Cueva de Nerja".

El flujo de visitantes de este periodo que corresponde al de máxima afluencia para la cavidad ha estado vigilado, en todo momento por el Instituto de Investigación Cueva de Nerja, entidad que cuida de la conservación de la gruta y del adecuado mantenimiento de parámetros, "el objetivo principal de esta fundación".

Ante estos datos, el presidente de la Fundación Cueva de Nerja y subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha manifestado "la importancia y necesidad del equilibrio entre mostrar este Bien de Interés Cultural al mundo, a todos esos visitantes, nacionales e internacionales, que buscan contemplarlo, y la de cuidar de él para que las futuras generaciones puedan seguir visitándolo".