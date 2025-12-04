Cuevas Bajas (Málaga) celebra este domingo su XXI Fiesta de la Zanahoria Morá a la que espera 10.000 visitantes

El diputado provincial, Luis Rodríguez, y el alcalde de Cuevas Bajas y también diputado, Manuel Lara, en la rueda de prensa de presentación de la XXI Fiesta de la Zanahoria Morá, que se celebra este domingo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuevas Bajas (Málaga), conocida como La Villa Morá, celebra este domingo su XXI Fiesta de la Zanahoria Morá, declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga. La jornada, con actividades para todas las edades, espera atraer a más 10.000 visitantes, multiplicando por cinco la población de la localidad.

Así lo ha dado a conocer el diputado provincial Luis Rodríguez junto al alcalde del municipio, Manuel Lara, quienes han presentado las actividades del programa en torno a la recolección de esta variedad de zanahoria que tiene en Cuevas Bajas uno de sus últimos reductos de producción. Aquí se producen unos 300.000 kilos anuales que, en su mayoría, se exportan al exterior.

Para impulsar su consumo en la provincia, en 2024 comenzó la elaboración del 'Recetario de la Zanahoria Morá', con recetas del chef Rubén Antón y de Irene Galindo, la instagramer GastroViajera.

La zanahoria morá se siembra en verano, y en torno a la siembra se celebra desde hace tres años la Fiesta del Agua y la Siembra, en la que el municipio también cuenta con el apoyo de la Diputación. Por su parte, la Fiesta de la Zanahoria Morá, con 21 años de trayectoria, se ha reinventado para convertirse en un vehículo que ayude a los más pequeños a conocer las tradiciones de su municipio. Así nacieron SúperZM y Juanita La Morá, personajes embajadores de la oferta turística del municipio: Juanita La Morá, que representa a la Zanahoria Morá, se convierte en SúperZM al beber la bebida Resoli.

Este año, el pregonero de la fiesta será Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz, municipio madrileño al que numerosos vecinos de Cuevas Bajas emigraron en los años 50. Muchos de ellos se han convertido en importantes empresarios y continúan manteniendo una estrecha relación con Cuevas Bajas.

El pasado mes de julio tuvo lugar en la Caja del Arte de Torrejón de Ardoz el 'I Encuentro Remanece', donde se unieron distintas generaciones enlazadas genealógicamente. En esas mismas fechas comenzó el rodaje del documental 'Remanece', donde fueron recogidos testimonios de los emigrados a la localidad torrejonera. El documental será estrenado el 18 de enero en Torrejón de Ardoz.

Tras el pregón, será descubierto un panel sobre la futura plaza de Torrejón de Ardoz, que dotará al centro histórico de Cuevas Bajas de un nuevo acceso para vehículos, aparcamientos, dependencias municipales y un gran espacio peatonal.

Durante todo el domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar del mercado artesanal y agroalimentario, donde pueden adquirirse zanahorias morás y los molletes moraos elaborados con ellas. Aquí habrá actividades infantiles, musicales y gastronómicas como la degustación gratuita de migas con zanahoria morá y de resoli, y un showcooking del restaurante Arxiduna.

El grupo musical Los Tirantitos actuará a las 14.30 horas, seguidos por Somos del Sur, y el colofón a la jornada, a las 18.00 horas y con iluminación nocturna, lo pondrán las zambombás de villancicos de Silverio Soto y Semblanza Navideña.

Un taller de bolsa "kraft", el campeonato de realidad virtual 'Atrapa a Juanita', la barra solidaria, premios, pasacalles y animación completarán el programa.

Una obra pictórica realizada por la artista italiana Daniela Miazzo, autora también de los murales de Cuevas Bajas, será el motivo principal de las camisetas y tazas de este año, con lugares y personajes emblemáticos de Cuevas bajas y de Torrejón.