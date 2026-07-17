El cupón de la ONCE presume de la playa de Maro de Nerja (Málaga) en toda España

Cupón de la Playa de Maro - ONCE

NERJA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo miércoles 29 de julio a la playa malagueña de Maro, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a las playas con bandera azul.

El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, ha presentado este viernes la imagen de este cupón al alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, en un encuentro que han mantenido en el Balcón de Europa. Cinco millones de cupones reproducen una panorámica general de la playa nerjeña, con la que la ONCE quiere poner en valor su potencial medioambiental y atractivo turístico.

Rosado califica la proyección de la marca de Costa del Sol como potencial turístico en España y ha reclamado a las administraciones con competencias sobre la ordenación y uso, explotación y mantenimiento de los espacios naturales que tengan en cuenta a la discapacidad como prioridad a la hora de planificar su política turística.

A su juicio, la accesibilidad es un elemento principal de la calidad turística que mejora las oportunidades del sector turístico andaluz. "No necesitamos grandes infraestructuras, sino planificación y mentalización para beneficiar no a un segmento de la población sino al conjunto de la sociedad, para que nadie se quede atrás tampoco en el disfrute de nuestras playas", ha afirmado.

En este sentido ha pedido mayor compromiso social para que el turismo que disfruta de Nerja "y la playa de Maro como uno de sus iconos principales en verano", precisó, lideren la apuesta por un turismo para todos y todas.

Por su parte, Armijo ha destacado la importancia que tiene, a su juicio, que la playa de Maro protagonice este cupón de la ONCE, una iniciativa que permitirá llevar la imagen de esta playa a toda España. El regidor ha subrayado que esta acción supone un reconocimiento a esta playa que colinda con las playas del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, contribuyendo también a la promoción turística de Nerja.

Asimismo ha remarcado que con este cupón han sido tres las ocasiones que las playas de nuestro pueblo aparecen en el cupón de la ONCE, la playa de Calahonda en 2006 y la playa de Burriana en 2010. Con la serie 'Playas con bandera', la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul.

Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio. 'Playas con bandera' es una serie de cupones que comenzó en 2025 y se prolongará en los años siguientes, en los meses de verano.

BANDERA AZUL

Cada año, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor reconoce las mejores playas por el buen estado de sus aguas, el alto nivel de los servicios y la seguridad de los bañistas, con el distintivo Bandera Azul.

Adeac es una de las asociaciones europeas sin ánimo de lucro cofundadoras, en el año 1984, de la Foundation for Environmental Education (FEE). Constituye, por tanto, la rama española de la FEE, y es la organización responsable del desarrollo en España de los programas internacionales Bandera Azul, Ecoescuelas, Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente y Llave Verde.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 50 millones de euros. Y para el próximo 15 de agosto, el Extra de Verano de la ONCE sortea un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.