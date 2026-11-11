Dan la razón a la Fundación Cueva de Nerja (Málaga) para seguir trámites y recuperar el festival de música en 2027

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MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dictado una resolución en la que desestima íntegramente el recurso presentado por una empresa y confirma la adjudicación a otra del Festival Internacional de Música Cueva de Nerja de cara a recuperar la celebración en 2027, al tiempo que levanta la suspensión del procedimiento.

Así lo informado desde la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja a través de un comunicado, en el que han valorado de forma favorable esta resolución, de 22 de octubre de 2026, que, inciden, confirma la adjudicación del festival a PIES Compañía Discográfica, S.L.

Según han asegurado, la resolución rechaza todas las pretensiones del recurso y levanta la suspensión del procedimiento, permitiendo continuar los trámites para formalizar el contrato y preparar el regreso del festival.

Al respecto, han indicado que "recuperar el festival, garantizar su continuidad y reforzar su aportación cultural, turística y económica a Nerja son los objetivos de esta nueva etapa".

Así, han indicado que la resolución confirma que PIES "reúne los requisitos exigidos para organizar el festival" y rechaza las objeciones alegadas por la otra empresa sobre su capacidad, experiencia, solvencia, medios, exclusividad artística y certificaciones.

Según han apuntado desde la fundación, la nueva etapa del festival contempla las ediciones 64 y 65 de 2027 y 2028, con previsión de hasta tres prórrogas anuales --de 2029 a 2031, ediciones 66, 67 y 68--.

La Fundación prepara el regreso del festival en julio de 2027, con una aportación anual de 748.869,40 euros, IVA incluido, y hasta 12 conciertos y espectáculos por edición. PIES asumirá la organización integral.

El contrato comprende la contratación artística para una programación de hasta doce conciertos y espectáculos por edición, además de montaje de escenarios, gradas, sonido, iluminación, pantallas, riders, cargas y descargas, hospitality, traslados y hoteles de artistas.

Igualmente también incluye zona chillout con mobiliario y servicio de restauración y bar; actuaciones, amenización y fiestas temáticas antes y después de cada concierto, tienda de recuerdos, photocall, ticketera de venta de entradas, campañas promocionales y publicitarias en radio, TV, redes y medios digitales; acomodación, seguridad y vigilancia, limpieza, asistencia sanitaria, control de aparcamientos y transporte de autocares.

Estas prestaciones permitirán ofrecer al público "una experiencia más completa, cómoda y accesible, reforzando la calidad de una de las citas musicales de referencia de la Costa del Sol", han destacado desde la entidad.

El Auditorio Manuel del Campo, situado en los jardines de la Cueva de Nerja, acogerá una programación que combinará flamenco, danza y música clásica, pop, rock e indie, junto con otras propuestas escénicas.

Los artistas de la edición de 2027 se anunciarán entre el próximo mes de diciembre y enero de 2027, para iniciar desde entonces la venta de entradas, han señalado desde la fundación, que ha celebrado que "la música volverá a los jardines de la Cueva de Nerja en julio" del próximo año.

Han recordado que el recurso contra la adjudicación a PIES es de junio de este año y dejó suspendido el procedimiento; una suspensión que se mantenía en julio, "impidiendo avanzar en la formalización del contrato". Así, esta paralización se ha prolongado hasta el 22 de octubre, fecha en la que el Tribunal ha resuelto levantando la suspensión.

La Fundación Cueva de Nerja ha lamentado "profundamente que los sucesivos recursos y las suspensiones derivadas de su tramitación hayan impedido celebrar el Festival durante dos años consecutivos, con las consecuencias que ello ha supuesto para el público y para la actividad cultural, turística y económica de Nerja".

Además, desde la institución han agradecido "la paciencia y el interés de quienes han esperado su regreso" y han valorado que la resolución "respalde la adjudicación realizada por el órgano de contratación".

"La prioridad ahora es culminar la contratación y preparar el regreso del Festival en julio de 2027, para que el público pueda seguir disfrutando de uno de los festivales de referencia de la Costa del Sol, que celebrará su 64 edición", han concluido.