'Dancin' Queer' convierte La Térmica de Málaga en una pista de baile sobre la historia de la música Lgtbiqa+

Antonio Rodríguez Molina (awerpower) - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, acoge este viernes, a partir de las 19,30 horas, 'Dancin' Queer', una propuesta que combina divulgación, espectáculo y música para recorrer la historia de la cultura musical Lgtbiqa+ desde una perspectiva cultural, social y política.

El evento se celebrará íntegramente al aire libre en el Patio del Tiempo de La Térmica, en la avenida de Los Guindos, 48, con entrada libre hasta completar aforo, según han informado desde la diputación.

Impulsado por Estupenda Márquez y Antonio Rodríguez Molina (awerpower), el proyecto propone un formato híbrido que une relato, performance y pista de baile para reivindicar el papel de la música como espacio de expresión, resistencia y construcción de comunidad.

A lo largo de la noche, 'Dancin' Queer' recorrerá canciones, artistas y movimientos que han acompañado la evolución de las realidades Lgtbiqa+, desde los primeros códigos ocultos en la música popular del siglo XX hasta las escenas club y underground contemporáneas.

Un viaje que atraviesa la revolución disco, la expansión de los derechos Lgtbiqa+, el impacto de la crisis del VIH/sida y las nuevas formas de activismo cultural surgidas en el entorno digital. Más allá de la retrospectiva histórica, el proyecto se incorpora a la programación de La Térmica como un espacio de encuentro abierto, participativo e intergeneracional que combina conocimiento, experiencia cultural y ocio.

El formato incorpora música en directo, sesiones de DJ, intervenciones artísticas y espacios de encuentro vinculados a la cultura Lgtbiqa+. Con esta iniciativa, La Térmica refuerza su compromiso con una programación que aborda las distintas realidades sociales desde perspectivas contemporáneas, fomentando la creación de espacios seguros, inclusivos y accesibles para toda la ciudadanía.

PROGRAMACIÓN

A las 19,30 horas comienza la cita con la bienvenida y la colaboración de 'PeruvianCoya y Chico'. El drag estará presente como parte esencial de la apertura de esta experiencia colectiva. A las 20,00 horas, será el turno de 'DJ set _restinga'. Un recorrido sonoro entre global bass, UK garage y sonidos de influencia árabe.

'Restinga' es el proyecto de la artista hispano-marroquí Herminia Loh Moreno, donde confluyen el bedroom pop, la electrónica de club y las músicas árabes y orientales. Su obra transita entre la intimidad generacional y la experimentación sonora, construyendo un universo propio desde la vulnerabilidad y la pista de baile.

Tras su debut en 2023, ha publicado Free Baby (2025) y ha actuado en festivales como Primavera Sound o Sound Isidro. Acaba de estrenar su primer rol como actriz, en la cinta Iván & Hadoum, dirigida por Ian de la Rosa.

A las 21,00 horas, será el turno de 'Dancin' Queer: la historia de la música Lgtbiqa+'. Con Estupenda Márquez y awerpower. Un espectáculo didáctico, escénico y revisionista que recorre la historia de la música queer a través de distintos bloques narrativos, desde los primeros códigos ocultos hasta la cultura club contemporánea.

El formato se desarrolla como una metáfora mecánica del baile: un taller donde se engrasan motores, saltan chispas y se cambian de marcha para activar la memoria musical del colectivo Lgtbiqa+.

A las 22,30 horas el evento culminará con la actuación de 'Oro Jondo' con una propuesta sonora que reinterpreta la cultura club como archivo vivo y futuro posible.

'Oro Jondo' es un Dj, productor y artista digital que reinterpreta la cultura club del Levante dosmilero desde una mirada futurista y radical. Su sonido mezcla techno, hardgroove, acid y latin club con referencias a la mákina y el bakalao, entendidas como archivo emocional de la pista de baile.

Su propuesta se convierte en una "venganza sonora" que activa el cuerpo y la memoria. Ha pasado por festivales como Sónar, BBK o Low Festival. Además, durante toda la jornada habrá barras, foodtrucks y distintos stands culturales e informativos, reforzando el carácter abierto, participativo y comunitario del encuentro.