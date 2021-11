Daniel Pérez anuncia su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Málaga

MÁLAGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado este miércoles su candidatura a la Secretaría General de los socialistas malagueños.

Pérez ha explicado que "hace tiempo que creo en la necesidad de un impulso para el PSOE, un impulso que sume y que conecte al PSOE de manera social y políticamente". "Durante estos meses me he dedicado de manera activa a escuchar a los militantes y a la ciudadanía y he entendido que es el momento firme de dar un paso hacia adelante", anunciando su candidatura.

Así, ha pedido hacer "un partido fuerte que salga reforzado para los procesos que quedan por delante. 142 años de historia nos avalan como el gran referente de transformación social y política de España, de Andalucía y de Málaga".

"Construyamos juntos el impulso del cambio que necesita esta provincia para construir un PSOE fuerte, unido y dialogante", ha defendido Pérez, que también ha tenido palabras de reconocimiento para el actual secretario general del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, "por su trabajo realizado", tras anunciar éste que no optará a la reelección como líder del PSOE de Málaga y ser propuesto para formar parte de la Ejecutiva regional del partido.

Precisamente en la jornada de este miércoles numerosos cargos y militantes del PSOE estaban animando a través de las redes sociales a Daniel Pérez a que se presentara a liderar el partido en Málaga.