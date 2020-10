Danza Málaga cierra su ciclo con seis espectáculos de flamenco, baile urbano, contemporáneo y últimas tendencias

Las obras tendrán lugar en los teatros Cervantes y Echegaray desde este miércoles hasta el 6 de noviembre

Danza Málaga 2020 (DZM) propone en su recta final seis espectáculos en los que se va a poder disfrutar del flamenco andaluz, el baile urbano y las nuevas tecnologías, las últimas tendencias nacionales y malagueñas y la danza contemporánea adaptada para menores.

Así, los teatros Cervantes y Echegaray acogerán el Ballet Flamenco de Andalucía en su 25 aniversario; Thomas Noone con la coreografía con la que fue finalista a los pasados Premios Max; Brodas Bros y su despliegue de luz, sonido y movimientos callejeros; la bailarina y coreógrafa Nieves Rosales con el último estreno de esta edición; La Coja Danza y su infantil 'Deshielo'; y Fernando Hurtado con una de sus piezas fetiche.

En este sentido, y según detalla el Teatro Cervantes en una nota, ofrece este miércoles el programa especial con el que Ballet Flamenco de Andalucía celebra su 25 aniversario. Dirigido por Úrsula López, cuenta con piezas emblemáticas de Mario Maya, Rafael Campallo, Javier Latorre, José Antonio, Cristina Hoyos, Ramón Oller, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y Úrsula López. Además, Diego Llori, Mariano Bernal, Rosa Belmonte y Cristian Lozano acuden a este encuentro como artistas invitados.

Thomas Noone regresa al Teatro Echegaray este viernes con la pieza con la que fue finalista del Premio a Mejor Intérprete Masculino de Danza en los Max 2020: su solo 'After the party'. A continuación, el sábado, las culturas urbanas llegan al Teatro Cervantes de la mano de Brodas Bros y su espectáculo 'Around the world', un recopilatorio de anécdotas de sus giras internacionales, en las que mezcla los movimientos urbanos con las nuevas tecnologías --led, mapping, láser--.

Ese mismo día, Nieves Rosales estrena en el Teatro Echegaray 'A-Marga' de SilencioDanza, una combinación de flamenco con teatro-danza contemporáneo con la que recordar la figura de la olvidada escritora, pintora y escultora Marga Gil Roësset.

La mañana del domingo, 1 de noviembre, La Coja Dansa ofrece dos funciones, dentro de su ciclo infantil, para mostrar a los más pequeños 'Deshielo', una historia sobre el cambio climático. Por la tarde y en las tablas del Cervantes, Fernando Hurtado pone en escena 'Charlie', su personal visión sobre el autor de Candilejas.

Finalmente, el ciclo de DZM concluye el 6 de noviembre con 'La domesticación', primer capítulo de la trilogía Bekristen / Cristianos, montaje ideado por la coreógrafa Luz Arcas, junto a Abraham Grajera para su compañía, La Phármaco.

DZM se celebra con aforos ampliados y todas las medidas de seguridad necesarias para la prevención del coronavirus. Tras la aceptación por las autoridades sanitarias del informe de evaluación de riesgos realizado para la ocasión, se ha ampliado a 460 personas el aforo de todos los espectáculos programados en el Cervantes.

Las entradas para los espectáculos están disponibles en los canales habituales de los teatros municipales y del Cine Albéniz. Las funciones en el Teatro Cervantes tienen una tarifa única de 20 euros, y las entradas para el Teatro Echegaray cuestan 15 euros en las obras para adultos y seis para los dos infantiles.