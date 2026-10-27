Dcoop confía en que Deoleo siga en España y apela a la responsabilidad del Gobierno para garantizar su permanencia

1129118.1.260.149.20261027220545 30 Premios Dcoop A La Calidad En Antequera (Málaga) - ÁLEX ZEA - EUROPA PRESS

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Dcoop, Antonio Luque, ha defendido este martes la importancia de que Deoleo permanezca en España, ello en el marco de las negociaciones para la venta de la compañía, y ha apelado a la responsabilidad del Gobierno para que, si fuera necesario, adopte medidas que favorezcan la continuidad de la empresa en el país.

"Es una responsabilidad que depende fundamentalmente también del Gobierno. Yo creo que es clave que Deoleo se quede en España", ha señalado Luque en declaraciones a los medios durante la entrega de los 30 Premios Dcoop a la Calidad, celebrada en Antequera (Málaga).

Además, se ha mostrado confiado en que las propuestas de los candidatos españoles sean "lo suficientemente importantes" como para que la compañía acabe en manos de un grupo extranjero.

En este sentido, el presidente de Dcoop ha apuntado que la cooperativa no tiene capacidad de adquirir todas las marcas de Deoleo debido a problemas de competencia en Estados Unidos.

Al respecto y preguntado por las ofertas presentadas por los distintos interesados y por la competencia del grupo italiano, Luque ha reconocido que desconoce los detalles de las propuestas, aunque considera que sus importes son "muy parecidos".

Cabe mencionar que la multinacional italiana Coricelli elevaba hace unos meses su oferta por Deoleo hasta los 500 millones de euros, superando las propuestas de las españolas Dcoop y Acesur.

"No creo que sea un problema importante el tema del dinero", ha afirmado, si bien ha insistido en que confía en que los vendedores tengan en cuenta la "relevancia" que tendría para el futuro del sector que Deoleo permanezca en España.