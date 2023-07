Una decena de actividades gratuitas conforman el programa deportivo del Ayuntamiento para el verano

La mayoría están abiertas a toda la ciudadanía y se espera congreguen a 1.400 participantes



MÁLAGA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un año más el Ayuntamiento de Málaga, a través de Área de Deporte, presenta su programa deportivo para los meses estivales con el protagonismo de los deportes náuticos. El programa congregará este año a unos 1.400 participantes en la decena de actividades que ofertadas todas ellas gratuitas

El concejal de Deporte, Borja Vivas, ha presentado este martes en rueda de prensa el catálogo de actividades, amplio y variado, de la edición de este año, con las dos pruebas estrella: la 61 Regata de barcas de jábegas (sábado, 5 de agosto) y la 63 Travesía a Nado del Puerto de Málaga (domingo, 6 de agosto).

Se completa el programa deportivo con disciplinas como: pádel, zumba, qi gong, yoga, caminata senderista y fotográfica, marcha nórdica y tiro con arco.

La 61 Regata de Jábegas dará inicio el sábado 5 de agosto a las 05.00 de la tarde en el muelle 2, Dársena de Guadiaro del Puerto de Málaga. Habrá 324 tripulantes, 36 más que el año pasado, y que competirán en seis categorías, dos más que en la pasada edición.

Los nueve clubes inscritos son Club de Remo Faro de Torre del Mar; C. de Remo La Cala del Moral; el Club de Remo Pedregalejo; C. de Remo Torremolinos; el Club de Remo Rincón; el C. de Remo La Araña; C. de Remo La Espaílla El Palo; el Club de Remo Tradicional La Carihuela; y el Club de Remo Torrebermeja.

Por su parte, la Travesía a Nado será el domingo 6 de agosto y adelanta su salida, como novedad de esta edición, a las 10.30 horas. Se repite el mismo escenario que la anterior actividad y será gratuita. La distancia a recorrer será 1.000 metros y habrá 500 plazas disponibles.

Las inscripciones pueden realizarse en la web del Área de Deporte y todas las actividades están abiertas para participar, excepto la regata de jábegas, que es prueba puntuable para la Liga Provincial de Jábegas. La información pormenorizada de las pruebas, fechas y modos de inscripción se encuentran en la web del Área de Deporte.

Un año más, esta iniciativa municipal es posible gracias a la implicación de las siguientes entidades y empresas: CD Arco Club Malaka; Asociación de Remo Tradicional; Sociedad Excursionista de Málaga; Go Fit Huelin; Asociación Española de Qi gong Deportivo; Club Masdepádel Málaga; Instituto Andaluz del Yoga; Muelle Uno; y Autoridad Portuaria de Málaga.