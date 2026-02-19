Decretan prisión para el entrenador de fútbol detenido en Málaga por abusos sexuales a varios menores

Archivo - Vista general de la fachada principal de la Ciudad de la Justicia. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Málaga, en funciones de guardia, decretó este pasado miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del entrenador de fútbol base detenido por presuntamente abusar sexualmente de varios menores.

Así lo han indicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han precisado que al arrestado, de 55 años, se le investiga por la presunta comisión de abusos sexuales, calificación provisional que se irá determinando de forma definitiva a lo largo de la instrucción.

El entrenador detenido se acogió a su derecho constitucional a no prestar declaración ante el juez de guardia. En cambio, sí prestó declaración uno de los tres menores que presuntamente fueron objeto de los abusos sexuales. El resto de presuntas víctimas lo irá haciendo en el transcurso de la instrucción.

Tras acordar el ingreso en prisión, el juez acordó remitir la causa a la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es la competente en la investigación de este tipo de delitos cometidos sobre los menores.

La Policía Nacional lo detuvo tras la investigación, asumida por agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga, que se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones telefónicas de su hijo con su entrenador de fútbol, a través de mensajes, en un tono "muy afectivo", que iba más allá de la relación deportiva entre ambos.

Fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo del vínculo que le unía con su míster más allá del terreno de juego, conocieron cómo el sospechoso había agredido sexualmente al chico.

Tras oír en exploración al menor, el Grume detectó a otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores; aunque la Policía Nacional no descarta la aparición de nuevas víctimas además de estos tres.

Las pesquisas llevaron a contactar con estos dos chicos y sus padres, confirmándose que uno había sido víctima presuntamente de agresión sexual y provocación sexual, en cuanto a mostrarle imágenes pornográficas; mientras que el otro habría sido objeto de provocación sexual.

En la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos.

El Grume ha intervenido el teléfono móvil del arrestado para su volcado y análisis por expertos en Informática Forense. Al mismo protocolo serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes.