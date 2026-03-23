Delgado (Podemos) reprocha a Moreno su "pasividad" ante el desahucio de 62 familias este martes en Manilva

Archivo - El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo. - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha asegurado este lunes que "mañana (este martes) vamos a ver una demostración del colapso en el mercado inmobiliario" en referencia al desahucio de 62 familias en Manilva (Málaga).

Ha criticado en este sentido "la pasividad" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por considerar que "va a consentir que más de 300 personas, entre ellas 50 niños y personas vulnerables, se vayan a la calle".

Ha instado en este sentido a Moreno y a la Administración autonómica a que "haga un esfuerzo para evitar este episodio inhumano", según una nota de este partido.

Ha situado el también parlamentario autonómico del Grupo Por Andalucía este episodio como "un ejemplo de la política del PP a favor de los fondos de inversión", de manera que esta compra de un bloque de viviendas la ha situado como "el modelo de vivienda del PP en Andalucía, que se basa en tener viviendas que no son para vivir".

Delgado ha reivindicado que esta situación que se vive en Manilva se trata de "un engaño", como relatan los afectados, porque accedieron a las viviendas mediante contratos que incluían un derecho a compra, así como ha recordado que los vecinos han asegurado que recibieron las viviendas "sin luces, sin agua, sin ventanas, sin puertas y nosotros las restauramos", por lo que se han reafirmado en que "hemos sido engañados" por esa posibilidad de compra del inmueble que tenían.

"Moreno Bonilla no puede seguir ignorando esta situación", ha señalado el cabeza de lista de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, quien ha calificado esta situación como "crítica" y ante ello "se debe ofrecer una alternativa que no pase por expulsar a 300 personas de sus domicilios".

Tras criticar Delgado que el PP andaluz "esté favoreciendo que la vivienda sea un negocio", se ha preguntado de forma retórica "cómo se explica que un domicilio en la Costa del Sol pueda ser adquirido por 14.000 euros?", para concluir que "acceder a una vivienda para su principal uso es imposible, pero se pone una alfombra roja para hacer especular".

"Este martes tenemos un compromiso social con estas 300 personas", ha destacado Delgado, quien ha señalado que "si este desahucio se produce, estaremos ante una tragedia mayúscula".

El candidato ha subrayado "el papel de Moreno Bonilla" en esta situación, convencido de que "las administraciones sirven para esto: para poner sus herramientas al servicio de la ciudadanía", por lo que ha reclamado que "actúe".