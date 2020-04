Denunciada en Málaga al estar con sus hijos a más de un kilómetro del domicilio y junto a otras personas

El concejal de Seguridad pide "más claridad y más tiempo" al Gobierno "para poder planificar y no dejar a la improvisación"

MÁLAGA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga denunció este pasado martes por la tarde a una mujer por incumplir las medidas decretadas para la salida de menores de 13 años a la calle, siendo la primera sanción que se impone en la capital por este motivo.

En concreto, se trata de una mujer con sus tres hijos que se encontraba a más de un kilómetro de su domicilio, ya que estaba en la Avenida de Andalucía y el domicilio lo tiene en calle Alozaina. También estaba sentada en un banco con otras personas sin mantener la distancia de seguridad establecida.

La sanciones establecidas por el Gobierno para estos casos oscilan entre los 601 euros a los 1.500 euros, según ha explicado el concejal de Seguridad de la capital, Avelino Barrionuevo, que ha recordado que en las primeras jornadas con salidas permitidas de los niños, en general, "ha imperado el respeto a la normas" y los malagueños fueron "responsables"; no obstante, ha apelado a la responsabilidad de los adultos para mantener la seguridad y cumplimiento de las medidas establecidas.

Por otro lado, Barrionuevo, que ha detallado todas las acciones que lleva a cabo el Consistorio de Málaga en esta crisis sanitaria, ha explicado que la Policía Local ha denunciado a un total de 5.303 personas por el incumplimiento, sobre todo en relación al confinamiento en casa, siendo este pasado martes 96 las personas denunciadas.

Asimismo, un total de 42.737 personas se han identificado hasta el momento, siendo este pasado martes 1.691. El edil ha señalado que supone una media de un centenar de denuncias diarias aproximadamente y más del millar de identificaciones cada jornada.

Por su parte, ya son 1.511 los vehículos que han sido interceptados por policías locales tras comprobar que estaban circulando de forma indebida, ya que dicha conducción no estaba motivada por ninguna de las excepciones que así lo facultan. Este pasado martes fueron 19 los vehículos interceptados.

También ha recordado que se ha producido un total de diez detenciones por el incumplimiento de las medidas de confinamiento, siendo llamativos los casos de reincidencia, en uno de ellos hasta de seis veces, y en el otro por ser denunciado hasta tres veces en la misma tarde, así como la del individuo que se había escapado de varios hospitales.

En relación con las denuncias ha señalado como una de las más significativas la celebración de fiestas en domicilios distintos al propio o reuniones en vía pública o locales privados, que en ninguno de los casos está permitido.

La cuantía de las sanciones administrativas por este tipo de incumplimientos oscila entre los 601 y los 10.400 euros, a independencia de las consecuencias penales que puedan conllevar.

Además, cada fin de semana desde el pasado 19 de marzo, según ha recordado, se desarrollado la Operación Jaula, que se lleva a cabo conjuntamente con la Guardia Civil y la Policía Nacional, para evitar los desplazamientos indebidos a segundas residencias.

A través de esta operación se han controlado un total de 11.469 vehículos por parte de la Policía Local de Málaga, de los que fueron interceptados por incumplir las medidas preventivas un total de 771. Además se han identificado un total de 10.523 personas, de las que fueron denunciadas 353.

NUEVAS MEDIDAS DEL DESESCALADA

En la rueda de prensa también se ha referido a las nuevas medidas para la desescalada y ha incidido en que se trabaja "con distintas hipótesis" pidiendo al Gobierno que tome "una decisión clara" para que los municipios puedan actuar con "garantías y seguridad".

En este sentido, y en relación con la salida de este domingo de las personas que hagan deporte, además de los niños menores de 14 años, ha señalado que se reforzarán los servicios y estará la unidad de bicicleta recorriendo los paseos marítimos, entre otros puntos, dado que se prevé un aumento de personas en esas zonas.

Eso sí, el edil ha advertido de que "no puede ser que entrara en vigor una norma y no tuviéramos una decálogo hasta las 19.30 horas" en alusión a la salida de menores de este pasado domingo. "Los servicios hay que planificarlos y no dejarlos a la improvisación", ha agregado, añadiendo que "cuando se habla de desescalada y apertura pedimos más claridad y más tiempo al Gobierno para poder planificar y no dejar a la improvisación".

Así, de cara a este fin de semana cuando podrán salir más personas a la calle y aunque continúan esperando concreciones del Gobierno central, ha detallado que se mantendrán los mismos efectivos --una media de 490 policías locales a diario con aproximadamente unas 150 patrullas de servicio en la calle en los tres turnos-- centrándolos las zonas donde hay playa. No obstante, ha vuelvo a demandar más concreción al Gobierno.

Sobre el proyecto para tramitar multas sin papel ha detallado que es una prueba piloto y que actualmente cuentan con 100 dispositivos, "siendo la idea completar hasta llegar al resto de la plantilla".

AGENTES

Por otro lado, ha recordado que el Ayuntamiento trabaja en coordinación con el resto de las administraciones, valorando esa colaboración, y bajo las directrices del único mando del Gobierno central.

Además, ha precisado que el plan municipal de emergencia quedó activado el 13 de marzo con el dispositivo de Policía Local, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil operativo.

En este punto, ha valorado el trabajo que realizan los agentes de la Policía Local, así como los voluntarios de Protección civil y el Real Cuerpo de Bomberos, además de la Unidad Militar de Emergencias, que ya se fue de Málaga.

También ha explicado las medidas preventivas adoptadas desde el inicio de la crisis sanitaria y ha detallado que eso ha hecho que solo el 0,84 por ciento de la plantilla de la Policía Local esté contagiado. En concreto, hasta la fecha de hoy de casi 100 agentes hay siete, que ya están en sus casas, que han dado positivo, destacando que son de las cifras "más bajas" en comparación con otros cuerpos.

Sobre la posibilidad de realizar test a las personas que están en primera línea, como por ejemplo la Policía Local, ha explicado que la Junta de Andalucía ha empezado por el personal sanitario y de las residencias, por lo que "el que se vaya viendo a otros sectores, estoy convencido de que la Junta irá escalonando la realización de esos test".