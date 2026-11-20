Agentes de la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga lideran la operación 'Obelix' y desarticulan una trama que suplantó la identidad de más de 40 médicos para falsificar recetas. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama que supuestamente suplantó la identidad de más de 40 médicos para la obtención de recetas falsificadas. La investigación se inició en Málaga con una primera denuncia procedente de un odontólogo.

Así lo han informado desde la Policía Nacional, que ha señalado que hasta la fecha han sido detenidas dos personas de 19 y 28 años en las provincias de Girona y Madrid por su presunta participación en delitos de acceso ilegal informático, falsedad documental y contra la salud pública, según grado de implicación en los hechos.

Según han señalado a través de un comunicado, la red habría aprovechado una brecha de seguridad en una plataforma digital de emisión de prescripciones en el sector privado para, haciéndose pasar por los facultativos, emitir recetas de modo fraudulento.

El propósito sería, han apuntado, conseguir opiáceos y depresores para explotar sus componentes estupefacientes y venderlos en ambientes lúdicos; una vez canjeadas las recetas en farmacias situadas principalmente en Andalucía y Cataluña.

Fue la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga la que lideró la denominada operación 'Obelix', tras conocer la denuncia de un dentista que había sido contactado por un farmacéutico de Barcelona, tras llegarle a este último reiteradas recetas con los datos profesionales de aquel para canjear fármacos que no se prescriben normalmente en odontología; una situación que generó sospechas en el boticario.

Tras comprobar el perjudicado cómo efectivamente desconocidos se estaban haciendo pasar por él para emitir recetas y canjearlas en farmacias, se personaba finalmente en dependencias policiales e interponía la correspondiente denuncia.

La investigación se centró en localizar a los presuntos responsables tras los hechos delictivos. Las pesquisas permitieron determinar cómo, a través de una plataforma de recetas privadas, y en un breve espacio de tiempo, se llegaron a expedir más de 100 recetas de forma fraudulenta a nombre del facultativo.

Posteriormente y siguiendo el rastro de las recetas, se consiguió averiguar que las farmacias en las que adquirieron los medicamentos prescritos en las recetas fraudulentas se ubicaban, en la mayoría de los casos, en Andalucía y Cataluña.

Paralelamente a estas averiguaciones, se rastrearon las conexiones desde las que se accedió a la plataforma de expedición de recetas, con el objetivo de identificar a la persona o personas que pudieran haber vulnerado las medidas de seguridad de acceso y que hubieran falsificado las recetas.

Fruto de este rastreo, se pudo determinar que el origen de los accesos partía de un domicilio en la localidad de Figueras (Girona). Una vez localizado el inmueble, los agentes pertenecientes a la Sección de Ciberdelincuencia de Málaga se desplazaron hasta la localidad gerundense.

Allí, con apoyo de agentes de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, realizaron un registro domiciliario que culminó con la detención del presunto artífice de los hechos y la intervención de numerosos dispositivos electrónicos, así como criptoativos por valor de 3.000 euros que el investigado guardaba en una billetera digital.

Asimismo, y de manera simultánea, se realizó la detención de uno de los compradores de medicamentos con recetas fraudulentas, localizado en la localidad de Collado Villalba (Madrid), y la posterior identificación de un tercer sospechoso.

Según han explicado desde la Policía Nacional, a raíz del exhaustivo análisis de los dispositivos intervenidos, se logró identificar a más de 40 facultativos médicos perjudicados.

Los ciberagentes hallaron numerosos documentos de identidad falsos a nombre de las víctimas, correos electrónicos fraudulentos usurpando su identidad y comunicaciones con colegios profesionales de toda España para la obtención, mediante engaño, de credenciales con el fin de expedir recetas de forma fraudulenta.