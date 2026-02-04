Descienden en un 57% los desplazamientos cortos por carretera en la provincia de Málaga debido al temporal

Archivo - Imagen de archivo de las carreteras de entrada y salida a Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectos del temporal de lluvia que durante este miércoles afectan a la provincia de Málaga están teniendo un reflejo en el tráfico que se registra en sus carreteras, donde el volumen de desplazamientos cortos ha descendido un 57%.

Así, y según los datos que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT) y a los que ha tenido acceso Europa Press, entre las 06.30 horas y las 08.00 horas de este miércoles los desplazamientos cortos en las carreteras malagueñas han decrecido en un 57,1% respecto al miércoles pasado, 28 de enero.

El dato da cuenta de que los conductores han seguido las recomendaciones que las administraciones públicas han venido realizando desde el pasado martes debido a las previsiones del temporal y lluvia que afectan a la provincia de Málaga en particular y a la comunidad andaluza en general.

Cabe recordar que en esta jornada la actividad educativa presencial en colegios e institutos está suspendida en la provincia, donde la Universidad de Málaga también ha hecho lo propio.