Descienden los delitos contra el patrimonio en 2025 en la provincia de Málaga

Archivo - Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El balance de criminalidad de la provincia de Málaga que ha publicado el Ministerio del Interior refleja un descenso de los delitos contra el patrimonio del 7,29% respecto a 2024, descendiendo el número total de infracciones penales contra el patrimonio de 39.537 hasta los 36.658 en 2025.

En una nota de prensa distribuida por la Subdelegación del Gobierno en la provincia, destacan que los delitos contra el patrimonio recogen como principales indicadores los robos con violencia e intimidación, que descienden en este periodo comparativo un 0,9% (de 1.861 en 2024 a 1.845 en 2025); los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que bajan un 22,6% (de 4.414 a 3.417); los robos con fuerza en domicilios, que disminuyen un 23,9% (de 3.163 a 2.408); y los hurtos, que descienden un 4% (de 28.131 a 27.005).

Por el contrario, apuntan que las sustracciones de vehículos aumentan un 0,8% (de 1.968 a 1.983), así como los delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas, que aglutinan los homicidios dolosos y asesinatos consumados, y que han aumentado un 13% de 2024 a 2025 (de 23 a 26), mientras que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se han reducido un 7,8% (de 64 a 59).

Además, señalan que los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria se incrementan un 7,3% (de 1.141 a 1.224); los secuestros también se elevan un 112,5% (de 8 a 17); los delitos contra la libertad sexual suben un 2,4% (de 838 a 858) y también se elevan el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que suben un 3,8% (de 662 a 687). Por otra parte, las agresiones sexuales con penetración descienden un 2,8% (de 176 a 171).

Asimismo, en cuanto a los principales indicadores del balance de criminalidad de la provincia de Málaga en 2025, se observa un descenso del 4,8% respecto a 2024 en las infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas (de 1.071 a 1.020).

Además, el balance de cibercriminalidad indica que han aumentado los delitos en la provincia de Málaga, al pasar de 18.137 a 19.301, es decir, el 6,4%. En este apartado destacan las estafas informáticas, con un incremento del 6% (pasan de 18.137 a 19.301) y otros ciberdelitos, que suman un 9,4% más (de 2.182 a 2.388).

En total, el balance estadístico de criminalidad de enero a diciembre de 2025 en la provincia de Málaga refleja un leve aumento global del 2% en el total de infracciones penales al pasar de las 102.232 registradas en 2024 a las 104.234 en 2025.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha resaltado que "la provincia de Málaga es segura y está experimentado una evolución positiva en los últimos años en los delitos que más preocupan a la ciudadanía".

Así, Salas ha recordado que la tasa de criminalidad en la provincia ha descendido en los últimos diez años; y ha recalcado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su implicación en la lucha contra la delincuencia.